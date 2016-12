Nhà khoa học phải tìm ra giải pháp cho giao thông

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông ở Việt Nam vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông còn ở mức cao, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, các trục giao thông chính và các đầu mối giao thông trọng điểm còn diễn biến khó lường…”. Ngày 22-12, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ như trên tại hội nghị an toàn giao thông Việt Nam. Hội nghị có sự góp mặt của 400 nhà khoa học, chuyên gia về lĩnh vực an toàn giao thông đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, học viện, bệnh viện trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng đề nghị kiềm chế và đẩy lùi tai nạn, ùn tắc giao thông nhằm hướng tới một hệ thống giao thông an toàn và thân thiện. “Trong đó, nhiệm vụ tìm ra được những giải pháp khoa học phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa chính trị, xã hội ở Việt Nam được đặt trên vai các nhà khoa học, các chuyên gia…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.