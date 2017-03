Nhà máy chế biến cá lại xả nước thải ra sông Hậu

của Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Thuận An, tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang, phát hiện có hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận một số công đoạn xử lý nước thải của trạm nước thải không hoạt động, cụ thể như máy vớt mở cá tại bể nổi không hoạt động…

Ngoài ra, công ty còn lắp đường ống nhựa có đường kính khoảng 50 cm và đang thực hiện bơm nước thải sản xuất chưa xử lý ra sông Hậu. Khi thấy có đoàn kiểm tra, người của công ty đã cho ngưng bơm nước thải ra môi trường. Đoàn đã yêu cầu phải bơm theo đúng hiện trạng xả nước thải sản xuất chưa qua xử lý để đoàn lấy mẫu phân tích.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, lấy mẫu nước phân tích, sau đó trên kết quả phân tích sẽ đề xuất các ban, ngành xử phạt vi phạm.

TT (Theo TTXVN)