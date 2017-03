Nhà máy đường gây ô nhiễm sông Ba

Hiện cả đoạn sông dài hàng chục kilomet bị khô cạn, nước thải đóng thành vũng đặc quánh. Bên dưới cầu Sông Ba đầy những vũng bùn đen ngòm, mùi hôi thối xộc lên khó chịu. Ông Phó Khải Nghĩa (ngụ phường An Bình) bức xúc: “Hầu hết người già, trẻ em ở đây phải tạm lánh đến nơi khác. Ở trong nhà mình mà ai cũng phải đeo khẩu trang. Ngày cũng như đêm, muỗi bay dày đặc”.

Ông Thắng khẳng định nước thải của Nhà máy Đường An Khê thuộc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là nguyên nhân trực tiếp khiến sông Ba bị ô nhiễm nặng. Chính nhà máy này cũng thừa nhận nước thải của mình chưa được xử lý đúng tiêu chuẩn và cam kết đến cuối tháng 2 sẽ hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

Bà Đặng Thị Yến, Trưởng phòng TN&MT thị xã An Khê, cho hay: “Theo kết quả kiểm nghiệm mới đây, mẫu nước thải từ Nhà máy Đường An Khê xả ra sông Ba có ba thành phần vượt tiêu chuẩn cho phép hơn 10 lần. Sở TN&MT Gia Lai đã đề nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính nhà máy 150 triệu đồng”. Theo bà Yến, do nhà máy này đang vào thời kỳ sản xuất cao điểm nên tỉnh chưa thể yêu cầu đình chỉ hoạt động để khắc phục.

Ông Thắng nói thêm, một nguyên nhân khác khiến sông Ba bị ô nhiễm nặng là công trình thủy điện An Khê - Ka Nak hiện xả nước với lưu lượng quá ít, không đủ tạo dòng để nước lưu thông. Địa phương đang đề nghị Ban Quản lý thủy điện 7, chủ đầu tư thủy điện An Khê - Ka Nak, tăng lưu lượng xả nước ra sông Ba để cuốn trôi các chất thải. Tuy nhiên, ông Võ Lũy, Trưởng ban Quản lý dự án thủy điện 7, cho biết: “Thủy điện An Khê - Ka Nak hiện xả ra sông Ba với lưu lượng gần 5 m3/giây, trong khi quy định mức xả tối thiểu chỉ 4 m3/giây. Muốn tăng lưu lượng xả nước ra sông, chúng tôi phải xin ý kiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam do hiện đang là thời điểm tích nước để vận hành”.

TẤN LỘC