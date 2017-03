Nhà máy nước 1.000 tỉ đồng “trùm mền”

Cán bộ kỹ thuật Nhà máy nước Đồng Tâm vận hành hệ thống xử lý nước để kiểm tra trong khi chờ tỉnh Tiền Giang đồng ý nhận nước - Ảnh: VÂN TRƯỜNG



Nhùng nhằng

Mấu chốt là giá nước

Theo VÂN TRƯỜNG (TTO)



Sự nhùng nhằng này đã gây thiệt hại khoảng 60 tỉ đồng tiền trả lãi vay xây dựng nhà máy. UBND tỉnh Tiền Giang cũng bị thiệt vì là một cổ đông lớn của công ty này. Trong khi đó, nhiều hộ dân và doanh nghiệp tiếp tục khát nước trong hoàn cảnh hạn, mặn đã bao vây một nửa tỉnh này.Ngày 5-11-2007, UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty Đồng Tâm ký hợp đồng xây dựng, sở hữu, vận hành Nhà máy nước Đồng Tâm có công suất 90.000m3/ngày đêm (đặt tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang). Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang “đảm bảo Công ty Cấp thoát nước tỉnh sẽ tiếp nhận toàn bộ khối lượng nước sạch của nhà máy”.Theo phụ kiện hợp đồng ký ngày 25-9-2008 giữa UBND tỉnh Tiền Giang và Công ty Đồng Tâm, trong năm đầu tiên tỉnh sẽ tiếp nhận 50.000m3 nước/ngày với giá 8.000 đồng/m3. Năm thứ 5 sẽ nhận đủ 90.000m3/ngày với giá 9.418 đồng/m3, sau đó tiếp tục tăng lên hơn 16.000 đồng/m3 vào năm thứ 19 và 20.Ngay sau khi hai bên ký hợp đồng, Công ty Đồng Tâm tiến hành xây dựng nhà máy. Đến tháng 7-2010 nhà máy hoàn thành, Công ty Đồng Tâm thông báo cho tỉnh Tiền Giang chuẩn bị tiếp nhận nước từ ngày 1-9-2010. Thế nhưng từ đó đến nay, tỉnh vẫn chưa đấu nối đường ống vào hệ thống của Nhà máy nước Đồng Tâm nên buộc nhà máy phải “trùm mền”. Vốn đầu tư dự án này đến nay khoảng 1.000 tỉ đồng.Ông Nguyễn Văn Khang, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, giải thích lý do chưa tiếp nhận nước là do các cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện bản hợp đồng ký tháng 11-2007 giữa UBND tỉnh và Công ty Đồng Tâm trái pháp luật. Cụ thể là hợp đồng BOO chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Do đó tỉnh xem hợp đồng đó vô hiệu và đề nghị Thủ tướng phân xử.Phía Công ty Đồng Tâm đồng thời có văn bản đề nghị Thủ tướng buộc tỉnh Tiền Giang phải thực hiện đúng hợp đồng đã ký vì cho rằng hợp đồng đó đúng pháp luật.Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm, tổng giám đốc Công ty Đồng Tâm, cho biết vướng mắc lớn nhất cần giải quyết là phía tỉnh Tiền Giang cho rằng giá nước đã ký như vậy là cao và nhu cầu hiện tại của tỉnh không sử dụng hết 50.000m3/ngày.Ngày 18-10-2010, Công ty Đồng Tâm có văn bản gửi UBND tỉnh Tiền Giang thông báo chấp nhận giảm giá nước và ký lại phụ kiện hợp đồng. Tuy nhiên, UBND tỉnh Tiền Giang không đồng ý mà kiến nghị Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ hủy toàn bộ hợp đồng và phụ kiện hợp đồng đã ký.Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khang nói trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh sẽ mời Công ty Đồng Tâm đàm phán lại giá nước để ký lại hợp đồng càng sớm càng tốt. “Nếu kéo dài thì cả công ty và tỉnh đều bị thiệt hại, trong khi người dân và doanh nghiệp cần nước thì không có nước xài. Mùa khô này chắc chắn sẽ thiếu nước rất trầm trọng nên tỉnh sẽ giải quyết vụ này sớm” - ông Khang nói.