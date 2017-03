Nhà nghiêng, chưa biết lỗi của ai

Hai tháng trước, chủ nhà 198 yêu cầu UBND thị trấn Thuận An can thiệp, yêu cầu nhà bên cạnh khắc phục tình trạng nhà lún nghiêng. Sau đó, UBND thị trấn Thuận An đã có buổi làm việc với hai gia đình, thấy chủ nhà 198 xây sai vị trí nên huyện chưa xác định nhà nào sai phạm nên ủy ban yêu cầu hai gia đình mời kỹ sư xác định bên nào nghiêng để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được.

Trong khi chờ giải quyết thì căn nhà hàng xóam đang nghiêng hẳn sang nhà 198, nền nhà nghiêng có dấu hiệu sụp lún…

VIẾT LONG