Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí bảo hiểm về người

Theo đó, chủ tàu, doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đóng tàu công suất lớn hoạt động đánh bắt xa bờ, đóng tàu làm dịch vụ hậu cần đánh bắt xa bờ với mức lãi suất không quá 5%/năm. Trong đó, chủ tàu, doanh nghiệp, hợp tác xã trả với mức lãi suất tối đa 3%, phần còn lại do ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Thời hạn được vay là 11 năm, trong đó có một năm ân hạn không tính lãi suất.

Đối với thân tàu, Nhà nước cũng hỗ trợ 70% phí bảo hiểm; chủ tàu, doanh nghiệp, hợp tác xã sở hữu tàu chỉ phải trả 30% phí cho cơ quan bảo hiểm. Riêng đối với bảo hiểm về người, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm. Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương có chính sách hỗ trợ riêng cho ngành thủy sản.

Chủ động ứng phó mọi tình huống phát sinh

Cũng theo nghị quyết, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành phải chủ động nắm bắt tình hình, dự báo những khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, chuẩn bị tốt các giải pháp ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Tiếp tục đấu tranh bằng biện pháp hòa bình đối với các hành động sau trái của Trung Quốc. Khẩn trương triển khai giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kiên trì triển khai các biện pháp đấu tranh ngoại giao với phía Trung Quốc, yêu cầu rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế; động viên, khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài yên tâm tiếp tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam và tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương ứng phó kịp thời các sự cố an toàn thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng Internet...





ĐL