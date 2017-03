Nhà nứt toác bảo an toàn là sao?

Khoảng 2 giờ sáng 25-9, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) một lần nữa rung chuyển vì động đất. Người dân các xã Trà Bui, Trà Đốc lại tiếp tục bồng bế con cái chạy ra đường trong sương lạnh. Nhưng giờ đây, bà con và chính quyền địa phương không buồn nói về động đất nữa. Lý do: Họ quá bức xúc với những “tiếng nói lạc lõng” của Ban Quản lý dự án thủy điện 3 (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 25-9).

“Họ rất thiếu trách nhiệm”

“Hiện nay có hơn 320 căn nhà tái định cư trong xã nứt nẻ, nhiều căn hư hỏng rất nghiêm trọng. Con số hư hỏng chưa dừng lại ở đó và chúng tôi đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Vậy mà họ nói nhà tái định cư không hư hỏng, ai tin được?” - ông Hồ Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Trà Bui, thông tin. Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cũng bức xúc: “Họ ăn nói thật lạ lùng. Tôi khẳng định nhà dân nứt là do động đất. Hư hỏng thế sao có thể bảo dân cứ an tâm sống được”.

Còn ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nói thẳng: “Nếu Ban Quản lý dự án thủy điện 3 nói nhà dân không có vấn đề gì thì họ rất thiếu trách nhiệm. Hư hỏng chắc chắn là do động đất. Nếu nói do chất lượng công trình thì tôi không phục, vì trung tâm huyện được xây dựng rất kiên cố, chất lượng tốt nhưng hiện cũng đã nứt toác”.

Nhiều căn nhà tái định cư tại huyện Bắc Trà My đang bị bỏ hoang. Bên trong nhà tường đã nứt toác nhiều chỗ. Tuy vậy, ban quản lý thủy điện vẫn cho rằng nhà tái định cư không hề hư hỏng! Ảnh: LÊ PHI

Trong cuộc họp báo chiều 24-9, ông Trần Văn Hải, Trưởng ban Quản lý dự án thủy điện 3, cho rằng: “Khi xây dựng thủy điện thì có cái được cái mất. Muốn có điện dùng, có nước tưới thì người dân cũng nên chia sẻ, hy sinh cho thủy điện”. Thay mặt hàng chục ngàn người dân huyện Bắc Trà My, ông Phong phản bác: “Nói như vậy chứng tỏ thủy điện Sông Tranh 2 chỉ đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu chứ không hề lo toan đến đời sống, tính mạng người dân. Các anh phải lo cho dân trước thì mới mong họ chia sẻ với các anh. Còn giờ đây tính mạng của họ được đặt lên bàn cân để so sánh với lợi ích kinh tế thì ai mà chia sẻ được!”.

Đã có phương án sơ tán

Theo ông Lê Trí Tập, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, các nhà khoa học và lãnh đạo EVN cần đặt mình vào vị trí của người dân thì mới thấu hiểu được cảm giác sợ hãi của họ. “Nếu các nhà khoa học và lãnh đạo EVN sống ở Bắc Trà My thì khi động đất họ cũng sẽ chạy ra khỏi nhà như mọi người dân khác. Chẳng anh nào tài giỏi để khẳng định mình đủ hiểu biết để ứng phó với động đất cả. Và chắc chắn cũng chẳng anh nào dám sống trong những căn nhà đang bị nứt nẻ cả” - ông Tập nói.

Đáng chú ý, ông Tập đề nghị: “Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương cần lập ngay một đoàn khảo sát. Đoàn này không phải khảo sát về các trận động đất mà là khảo sát lòng dân. Phải hiểu thật rõ người dân vùng động đất đang nghĩ gì, muốn gì, tâm nguyện của họ ra làm sao. Còn nếu không đi thực tế mà chỉ nghe báo cáo không thôi là không được”.

Về phía chính quyền địa phương, ông Đặng Phong cho biết huyện đã có phương án sơ tán dân trong trường hợp khẩn cấp. “Chúng tôi đã khảo sát các điểm có cao trình cao hơn đập để sơ tán dân khi có thảm họa. Phương án sơ tán đã có nhưng phải đến lúc cần thiết huyện mới công bố. Còn bây giờ chưa thể nói cụ thể được vì để an dân” - ông Phong cho hay.

Nhà tái định cư không có gia cường cốt thép Theo kỹ sư Lê Viên Mãn, Hội Xây dựng TP Đà Nẵng, nhà trong các khu tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 không có gia cường bằng cốt thép. Một công trình khi xây dựng chỉ có xi măng, gạch, ngói mà không có thép thì không ổn. Bởi các vật liệu trên chỉ có thể chịu được sức nén, còn muốn chịu được sức kéo, sức uốn thì cần thiết phải có thép. “Nếu cột, tường, trần nhà nứt không có cốt thép níu giữ thì rất có thể trọng tâm đã không còn nằm trên mặt đế. Một sự chuyển dịch nhẹ sẽ gây trượt. Trong trường hợp này chỉ cần một cơn lốc lớn, một trận động đất tác động thì nhà sẽ sập. Vì thế, người dân không nên sống trong nhà tái định cư nứt nẻ nữa mà nên ra ngoài ở nhà sàn gỗ, nhà tre nứa tạm cho an toàn” - kỹ sư Mãn khuyến cáo. ___________________________________ Khi xây khu tái định cư, thủy điện Sông Tranh 2 đã không tính toán đến sức chịu đựng của các căn nhà khi xảy ra động đất. Nếu động đất mạnh tiếp tục xảy ra, các căn nhà tái định cư chắc chắn sẽ sập hết chứ không an toàn như họ nói. Ông ĐẶNG PHONG, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My

LÊ PHI