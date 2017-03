Nhà ở không được cho thuê làm công ty, trường học?

Do Luật Doanh nghiệp không cấm nên các sở, ngành cứ cấp phép kinh doanh nhưng Ban Quản lý khu Nam không đồng ý vì làm sai công năng nhà ở.



Nhà ở là chỉ để ở thôi

Trong văn bản trả lời, BQL khu Nam cho biết: Theo quy hoạch chi tiết 1/500, khu vực này là loại nhà B2, nhà liên phố có công năng sử dụng làm nhà ở. “Việc nhà đầu tư sử dụng căn nhà trên thành trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án là không phù hợp theo quy hoạch”.

Đây không phải là trường hợp duy nhất bị BQL khu Nam từ chối vì lý do trụ sở xin hoạt động không phù hợp với chức năng công trình.

Nhà ở biến thành trường học, quản lý sao đây? (Ảnh chụp trên đường Lê Quang Định, Gò Vấp) Ảnh: CẨM TU

Có điều này vì trong các văn bản phê duyệt quy hoạch 1/500 của khu Nam đều nói rõ chức năng công trình trong khu vực. Có trường hợp trưởng BQL khu Nam còn ban hành quyết định về quản lý xây dựng cho khu vực này. Trong đó quy định rất rõ về mẫu nhà, việc trổ cửa sổ, màu sắc, khoảng lùi, hệ thống cấp thoát nước... và chức năng của công trình là gì: nhà ở hoặc nhà ở kết hợp với thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê...

Ông Nguyễn Bửu Hội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng, cho rằng phải căn cứ theo quy hoạch để quản lý. Bởi nếu nhà ở mà cứ tự do biến thành trường học, chỗ mua bán thì kéo theo nhiều thứ khác: dân số đông hơn gây áp lực cho giao thông, mất an toàn về trật tự, phòng cháy chữa cháy...

Luật Doanh nghiệp không cấm...

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Công văn 2544 ngày 19-11 gửi một số tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội và TP.HCM về chấn chỉnh một số vấn đề phát sinh trong quản lý, sử dụng nhà chung cư. Theo Bộ Xây dựng, chung cư làm nhà ở bị chủ sở hữu biến thành văn phòng, cơ sở sản xuất kinh doanh là “không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân, vi phạm pháp luật”.

Tuy nhiên, văn bản của Bộ Xây dựng không đề cập đến loại hình nhà ở riêng lẻ (gồm cả nhà trong khu đô thị mới) bị sử dụng sai công năng rất phổ biến hiện nay. Do đó, khi cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp, vấn đề trụ sở đã được xử lý tùy quan điểm.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp không yêu cầu phải nộp giấy tờ có liên quan đến địa điểm kinh doanh. Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn thực hiện theo ngành. Chẳng hạn: các cơ sở y tế do Sở Y tế cấp phép, trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp, riêng mầm non, tiểu học tư thục thuộc thẩm quyền của chủ tịch quận, huyện... Yếu tố chức năng công trình hoàn toàn không được xem xét đến. Do đó, không chỉ trong khu vực nội thành hiện hữu, ngay tại khu Nam vẫn xảy ra chệch choạc, không thống nhất trong việc cho hay không nhà ở biến thành trụ sở công ty. Nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền của BQL khu Nam thì BQL căn cứ vào yếu tố chức năng công trình theo quy hoạch. Nhưng nếu thuộc cơ quan khác cấp phép kinh doanh là sở, ngành hay quận, huyện thì có khi là được cho phép khá dễ dàng.

Trong cuộc họp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP vào ngày 17-7, đại diện BQL khu Nam từng nói: Ở các khu đô thị, khu dân cư mới, mặc dù đã có đầy đủ quy hoạch về chức năng công trình nhưng vẫn xuất hiện khách sạn 2-3 sao hoặc trường học.

... Nên muốn quản đúng chức năng: Khó

Tháng 5-2009, Viện Nghiên cứu Phát triển TP đã từng có báo cáo TP về tình trạng này. Viện đưa ra giải pháp: Khi xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp chức năng của công trình đăng ký kinh doanh với chức năng sử dụng theo quy hoạch hoặc ghi trong giấy phép xây dựng. Nếu chức năng công trình và mục đích đăng ký kinh doanh không phù hợp, cần có cơ chế phối hợp để xem xét điều chỉnh chức năng công trình, điều chỉnh thiết kế.

Nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết cơ quan đăng ký kinh doanh không có thẩm quyền kiểm tra sự phù hợp chức năng công trình đăng ký kinh doanh với chức năng sử dụng.

TP đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển TP tiếp tục nghiên cứu và đề xuất cơ chế phối hợp. Viện vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, chưa có hướng gỡ.

CẨM TÚ