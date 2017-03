Nhà ở xã hội tồn kho thì quá nguy hiểm

- ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, bày tỏ tại hội nghị giao ban giữa Sở Xây dựng TP với Sở Xây dựng các tỉnh, thành miền Tây và Đông Nam Bộ, ngày 23-8.

Ông Tuấn cho rằng nếu chỉ so sánh về giá cả thì chưa hẳn nhà ở xã hội đã có lợi thế và hấp dẫn hơn so với nhà ở thương mại. “Nhà giá thấp là do suất đầu tư thấp, nhà giá cao là do chi phí xây dựng cao, chất lượng cao. Do đó, nếu nói nhà ở xã hội giá chỉ có 8 triệu đồng/m2 là rẻ hơn so với nhà ở thương mại giá mười mấy triệu đồng/m2 thì chưa chắc” - ông Tuấn phân tích.

Tuy nhiên, ông Tuấn bày tỏ lo ngại tình trạng chuyển nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội theo kiểu giảm diện tích căn hộ để tăng số lượng căn hộ. “Điều này có nghĩa số người ở trong một khu nhà sẽ tăng lên, sẽ gây áp lực lớn cho kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Nếu áp dụng cách này cho toàn TP.HCM thì không ổn. Do đó, trong tuần sau chúng tôi sẽ có báo cáo cho UBND TP về vấn đề này” - ông Tuấn thông tin thêm.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm đến nay đã có 32 khách hàng ở TP.HCM được vay từ gói 30.000 tỉ đồng với tổng hạn mức hơn 26 tỉ đồng, giải ngân hơn 3,2 tỉ đồng.

