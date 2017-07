Nhà sai phép: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm

Cưỡng chế dự án Thảo Điền Sapphire Liên quan đến việc Công ty Cổ phần TDS vi phạm xây dựng không phép công trình hồ bơi 1.000 m2 tại dự án Thảo Điền Sapphire (quận 2), tại buổi họp báo, ông Lý Thanh Long, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, cho biết Thanh tra Sở đã xử phạt công ty này 1 tỉ đồng nhưng sau đó công ty tiếp tục vi phạm. Do đó ngày 25-7, Sở Xây dựng đã có văn bản trình UBND TP đề nghị cưỡng chế công trình này. Theo ông Võ Văn Hoan, chủ đầu tư đã ngang nhiên lấn cả ngàn mét vuông đất hành lang sông để xây hồ bơi nhằm làm tăng giá trị cho dự án của họ. Sai phạm đã rõ và cưỡng chế là rất bình thường. Quyết định cưỡng chế đang nằm trên bàn lãnh đạo TP, chủ tịch TP ký là tiến hành cưỡng chế ngay. “TP sẽ làm nhiệm vụ này. Đây là vụ điển hình” - ông Hoan nói. _________________ “Không đạt 80% thì cắt thi đua” Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh như thế tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 7 và bảy tháng đầu năm 2017 diễn ra sáng 28-7. Từ đầu năm UBND TP đã giao cho các sở/ngành, quận/huyện và những đơn vị trực thuộc hơn 900 nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến cuối tháng 5-2017 (thời điểm ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP, vừa mới đi kiểm tra - PV), các đơn vị mới hoàn thành được 364 nhiệm vụ, trong đó chỉ 75 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn. Trước thực tế này, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị: “Trong các nhiệm vụ do chủ tịch và UBND TP giao, các đơn vị, địa phương hoàn thành không đạt 80% thì cắt thi đua cho tôi, những người đứng đầu sẽ không được coi là hoàn thành nhiệm vụ”. Ông Phong cũng yêu cầu tổ công tác do Chánh Văn phòng Võ Văn Hoan làm trưởng đoàn kiểm tra phải hết sức trách nhiệm. “Chúng ta không thể chấp nhận trường hợp đã chỉ đạo mà không chấp hành, không có kiểu trên nói dưới không nghe. Bởi chúng ta rất dân chủ trong thảo luận, tìm kiếm giải pháp và đã thống nhất với nhau những kết luận của UBND TP là phải làm cho được. Tất nhiên chúng ta cũng phải có độ lùi, tức có khoảng 10% chưa hoàn thành nhiệm vụ là do khách quan” - ông Phong lưu ý.