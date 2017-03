Nhà sản xuất phim Căn hộ 69 'trốn chạy' cơ quan an ninh

Ngay từ khi được phát hành trên Youtube đầu tháng 6/2014- tập 1 sitcomCăn hộ số 69 đã gặp phải phản ứng gay gắt từ dư luận. Bộ phim dán nhãn 18+ có nhiều cảnh quay nói về tâm sinh lý của lớp trẻ, những cảnh nóng, thủ dâm thô tục… được đăng công khai trên internet khiến không ít phụ huynh lo lắng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý giới trẻ.



Poster phim tập 1 phim "Căn hộ 69" dán nhãn 18+

Trước phản ánh gay gắt từ dư luận, Cục Điện ảnh đã vào cuộc. Ngày 20/6, Cục Điện ảnh ra văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH,TT&DL) xử lý êkip làm phim Căn hộ số 69 vì đã vi phạm Luật Điện ảnh, phát hành phim chưa có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tự ý dán nhãn 18+.

Ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh đã khẳng định: “Phía Cục Điện ảnh đã xem tập 1 của Căn hộ số 69 và xác định đây là phim vì nó có cốt truyện, có nhân vật đầy đủ. Hiện nay, chúng tôi đang đợi kết luận của Ban thanh tra, sau đó sẽ ra quyết định xử lý chính thức”.

Trong khoảng thời gian chờ đợi kết luận từ Thanh tra Bộ VH,TT&DL, ê kíp sản xuất phim- nhà sản xuất Nam Cito, đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân cũng quyết định hủy tập 2 dự định phát hành vào ngày 20/7 trước sức ép từ dư luận…

Sau gần 3 tháng chờ đợi, cuối cùng Thanh tra Bộ cũng đã đưa ra những thông tin về tiến trình xử lý ê kíp sản xuất bộ phim trước khi có kết quả xử lý cụ thể.



Trước sức ép dư luận, tập 2 "Căn hộ 69" phải ngừng phát hành

Trả lời thắc mắc của báo chí tại buổi họp báo 8 tháng đầu năm 214 diễn ra ngày 26/8 tại Hà Nội, ông Trần Văn Minh, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH, TT&DL cho biết: sau khi tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh từ phía cơ quan báo chí về bộ phim Căn hộ 69, Bộ VH,TT&DL đã triệu tập Hội đồng thẩm định bao gồm nhiều cơ quan như Vụ pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục A83, Cục A87, các chuyên gia về lĩnh vực này… đã thẩm định bộ phim, có kết luận gửi chánh thanh tra Bộ.

“Tôi là người được giao phụ trách để tiến hành xử lý vụ việc này. Chúng tôi có đủ căn cứ về sự vi phạm của đơn vị sản xuất bộ phim”, ông Trần Văn Minh nói. Theo ông, cách đây 2 tuần ông có bay vào TPHCM, phối hợp với Sở VH, TT&DL TPHCM, công an thành phố gửi giấy mời đối tượng sản xuất phim- Nam Cito đến làm việc. Tuy nhiên, 2 lần gửi giấy mời mà Nam Cito không đến. “Đối tượng có biểu hiện trốn chạy, trốn tránh trách nhiệm”, ông Minh nói.

Ông Minh cho biết, hiện tại phía Thanh tra Bộ tiếp tục phối hợp với cơ quan an ninh điều tra của cơ quan công an TPHCM cũng như Cục A83 ngoài Hà Nội, đã chuyển hồ sơ sang cơ quan an ninh để ra giấy triệu tập.

“Khi triệu tập, lần thứ nhất, lần thứ 2 mà đối tượng không có mặt thì có thể dùng biện pháp áp giải. Việc đó, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và tiếp tục tiến hành để xử lý bằng được đối tượng này”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo ông Minh, dù chưa có kết quả xử lý cụ thể nhưng trước phản ứng dư luận thì đối tượng Nam Cito cũng đã nhụt ý chí, đã nhận ra lỗi của mình khi sản xuất, phổ biến bộ phim không đúng quy định Luật điện ảnh.

