Nhà thầu Sơn Hải xin cho tồn tại biển bảo hành 5 năm trên QL 1A

Ngày 20-7 Sở GTVT Quảng Bình, chủ đầu tư hai gói nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A gồm gói số 10 và gói số 14 cho biết ủng hộ và đánh giá cao việc tập đoàn Sơn Hải dám thực hiện cam kết bảo hành 5 năm với công trình thi công.

Cùng ngày, sở GTVT Quảng Bình cũng cho biết, về mặt quản lý nhà nước, sở đã nhận được văn bản do nhà thầu Sơn Hải gửi các cơ quan ban ngành đề nghị cho tồn tại các biển bảo hành 5 năm đến khi hết hạn bảo hành công trình. Nội dung văn bản này cũng gửi đến Bộ GTVT xin tồn tại các biển bảo hành 5 năm không chỉ đối với Quốc lộ 1A, mà còn đối với gói thầu số 6 thuộc dự án mở rộng, nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và Bình Phước.

Phía sở GTVT Quảng Bình cho biết, sở ủng hộ cách lựa chọn thời gian bảo hành này vì tiết kiệm tiền cho người dân từ thuế, phí của Nhà nước trong duy tu bảo dưỡng. Sở này cũng cho biết, qua kiểm tra, các biển này không vi phạm an toàn giao thông nên được tồn tại. Sở GTVT Quảng Bình cũng cho biết, tạo mọi điều kiện và khuyến khích các đơn vị khác có cam kết như Sơn Hải.



Khu vực vòng xoay quốc lộ 1A đoạn xã Lý Trạch, ngay khi nhận tin đối tượng rải hóa chất phá đường, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc sở GTVT và phó giám đốc sở, ông Trần Văn Luận đã có mặt tại hiện trường.

Có dư luận cho rằng, Sơn Hải muốn rút thời hạn bảo hành xuống dưới 5 năm do chất lượng công trình thi công kém? Chủ đầu tư cho biết, Trung tâm thí nghiệm và kiểm định công trình 533 từng khoan lấy mẫu gói thầu của tập đoàn Sơn Hải thi công nhiều vị trí và đã có kết luận các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với tiêu chuẩn chung toàn quốc. Điều đó khẳng định, việc thi công kém chất lượng đã bị các mẫu kiểm định loại bỏ. Hiện kết quả các mẫu này vẫn còn lưu trữ cẩn thận.

Trong khi đó, cơ quan công an huyện Bố Trạch hiện chưa có phát ngôn kết luận cuối cùng chai hóa chất lạ bị tưới ra quốc lộ 1A mà tập đoàn Sơn Hải ghi lại được và cung cấp cho cơ quan chức năng và báo chí. Ngoài ra sự việc vào các ngày 23 và 24 tháng 6-2015 cũng bị cho phá do hóa chất tách bóc bê tông nhựa khỏi mặt đường cũng do công an huyện Bố Trạch thụ lý hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng mà báo Pháp Luật TPHCM đã đưa tin.