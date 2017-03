Nha Trang: Nhà máy nước bị đe dọa

Nước giếng cũng mặn chát, cây trồng chết khô Ông Nguyễn Thái Như Trị, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện nay người dân sống ven sông Cái đoạn bên dưới cầu Vĩnh Phương thuộc các xã Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc, Ngọc Hiệp và một số phường của TP Nha Trang không thể bơm nước sông để sản xuất nông nghiệp do nước bị nhiễm quá mặn. Trong khi đó, đây là vùng làm vườn, trồng cây ăn quả lớn của TP Nha Trang. Theo ghi nhận của PV, phần lớn ruộng vườn hai bên sông Cái đoạn dưới cầu Vĩnh Phương đều bị thiếu nước. Một số ruộng vườn bị nhiễm mặn, phèn đóng dày cả lớp, phải bỏ hoang. Nhiều vườn lâu nay dùng nước giếng song nay giếng cũng bị nhiễm mặn. Một cán bộ UBND xã Vĩnh Phương cho biết thêm hầu hết giếng nước trong khoảng cách gần 1 km tính từ bờ sông đều bị nhiễm mặn, không thể sử dụng. Trong khi đó nhiều gia đình vẫn chưa có nước máy do kéo đường ống quá xa. Những gia đình này phải mua lại nước máy để sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng trao đổi với PV, ông Đào Thanh Tùng, Trưởng phòng Kinh tế TP Nha Trang, lại cho rằng việc sông Cái nhiễm mặn không ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân (?!). Hiện đã có hàng ngàn hecta đất nông nghiệp dọc sông Cái bị ảnh hưởng hoặc phải ngừng sản xuất. Quan điểm của tỉnh là trước mắt chấp nhận hy sinh sản xuất để ưu tiên cho sinh hoạt, không để ảnh hưởng đến du lịch của Nha Trang. Tất nhiên, tỉnh sẽ có chính sách hỗ trợ nhằm hạn chế ảnh hưởng đến những hộ dân bị ngừng sản xuất nông nghiệp do thiếu nước. Ngoài ra, tỉnh cũng đang triển khai các giải pháp để có được nguồn nước ổn định lâu dài, vừa phục vụ sản xuất vừa đảm bảo an sinh. Một phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa