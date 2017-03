Nhà trọ chưa đăng ký kinh doanh, không được đăng ký tạm trú

Công an các phường nói trên cũng thông báo sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm theo Luật cư trú. Quy định này khiến chủ nhà trọ và người thuê trọ ở Q.7 - quận hiện có trên 50.000 lao động ở các tỉnh đến làm việc - hoang mang, xôn xao suốt thời gian qua.

Không được xâm phạm quyền tự do cư trú của người dân Theo Luật cư trú, công dân có đủ điều kiện thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước đăng ký thường trú, tạm trú. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền tự do cư trú của công dân phải bị xử lý nghiêm minh. Như vậy, việc quy định không đăng ký tạm trú cho người ở trọ tại những nhà trọ không có GPKD là sai luật. Đây là hai lĩnh vực và hai chủ thể hoàn toàn khác nhau, một lĩnh vực thuộc về quản lý GPKD, một lĩnh vực thuộc về quản lý hành chính, một chủ thể là chủ hộ kinh doanh nhà trọ, một chủ thể là người ở trọ. Luật sư Nguyễn Văn Hậu Trung Cường

Tiếp nhận thông tin này, nhiều công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận lo ngại do không có đăng ký tạm trú sẽ không được xác nhận vào hồ sơ xin việc và chứng thực các giấy tờ khác.

Bà Đào Thị Minh Hồng, chủ tịch UBND P.Tân Thuận Đông, xác nhận công an phường đang thực hiện không cho đăng ký tạm trú những hộ chưa có GPKD và phường không chứng thực hồ sơ xin việc làm của những người không có đăng ký tạm trú. Theo bà Hồng, phường có 785 hộ kinh doanh nhà trọ với trên 11.600 người thuê trọ nhưng chỉ có 135 hộ có GPKD. Ông Hồ Văn Dòn, bí thư kiêm chủ tịch UBND P.Phú Thuận, cho biết phường có 615 hộ kinh doanh nhà trọ với 8.400 người thuê trọ nhưng có tới 500 hộ chưa có giấy phép.

Ngày 26-2, ông Vương Tiến Hùng, chánh văn phòng Quận ủy Q.7, cho biết Quận ủy đã nhận được phản ảnh về vấn đề trên. Ông Hùng nói: “Công an thực hiện theo ngành dọc chứ Quận ủy, UBND quận chưa có chủ trương và bất cứ văn bản nào về quy định này”. Ông Huỳnh Thái Quốc, trưởng Phòng kinh tế UBND Q.7, cũng khẳng định quận không có chủ trương trên: “Tôi mới nghe quy định trên nhưng việc quản lý hành chính và cấp GPKD là hai lĩnh vực khác nhau”.

Tuy nhiên, ông Lê Trọng Hiếu - bí thư kiêm chủ tịch UBND Q.7 - cho biết việc Công an Q.7 không cho đăng ký tạm trú như nêu trên là đúng. Theo ông Hiếu, quy định này xuất phát từ việc một số hộ dân xây dựng nhà trọ trái phép, nhiều phòng không đảm bảo phòng cháy chữa cháy...

Chiều 27-2, thượng tá Cao Văn Đen, phó trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự - xã hội Công an TP.HCM, cho biết việc ra thông báo không xác nhận tạm trú cho những người thuê trọ tại các nhà trọ không có GPKD xuất phát từ việc có một số hộ dân lấn chiếm đất công, lấn kênh rạch để xây dựng phòng trọ trái phép. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, công an một số phường đã hiểu sai, ra thông báo không tiếp nhận lưu trú, xác nhận tạm trú với tất cả các hộ kinh doanh phòng trọ, nhà trọ không có GPKD. Công an Q.7 đã triệu tập lãnh đạo công an những phường thực hiện sai chủ trương và yêu cầu phải tiếp nhận toàn bộ thông báo lưu trú để quản lý theo quy định. Chỉ đối với những trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng nhà trọ trái phép mới từ chối xác nhận tạm trú, còn các trường hợp khác vẫn cấp bình thường.

