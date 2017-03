Nhà trọ “hành” sinh viên

Sẽ phạt chủ nhà tính tiền điện giá đắt Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai quy định về giá điện mới và yêu cầu các hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn không được phép tăng giá điện vượt quá quy định. Phường sẽ xác minh xem nhà trọ nêu trên có đăng ký kinh doanh hay chỉ cho thuê tự do. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với bên điện lực xuống kiểm tra, nếu chủ nhà trọ tính tiền điện quá giá thì xử phạt. Nếu có những thắc mắc về việc ở trọ, SV có thể liên hệ trực tiếp với UBND phường để chúng tôi hướng dẫn giải quyết. Bà HUỲNH THỊ CẨM TÚ,Phó Chủ tịch UBND phường 14, quận 3 Còn hơn 1.000 chỗ trọ cho SV Nếu may mắn, SV tìm được chỗ trọ tốt, gia chủ tử tế thì hoàn toàn an tâm, thoải mái tập trung học hành. Nhưng cũng có không ít bạn không lựa chọn kỹ, gặp những kiểu nhà trọ khốn khổ như trên để rồi phải thường xuyên cất công đi tìm nhà khác, vừa mất tiền, mất thời gian, lại ảnh hưởng đến chuyện học hành. Hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM còn gần 1.000 chỗ trọ. Với những chỗ trọ này, chúng tôi đều cử người đến khảo sát, nếu nhà trọ đảm bảo yêu cầu an toàn, phù hợp mới giới thiệu cho SV. Các bạn có thể gọi điện thoại để được tư vấn hoặc trực tiếp đến trung tâm (33 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 hoặc Khu Dịch vụ cộng đồng SV, phường Linh Trung, Thủ Đức) để được giới thiệu nhà trọ phù hợp. AnhNGUYỄN TRỌNG HOÀNG, Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống SV, Trung tâm Hỗ trợ SV TP.HCM