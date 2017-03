Nhà xe giở chiêu làm giá vé xe tết

Tổng kiểm tra xe khách cả nước TP.HCM chấn chỉnh bến "cóc", xe "dù". (PL)- Ngày 19-1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt thành lập hai đoàn để kiểm tra một số tỉnh dọc quốc lộ 1A từ Hà Nội đến TP.HCM và một số tỉnh khác về phục vụ việc đi lại của người dân trong dịp tết. Theo kế hoạch phối hợp, tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Đồng Nai (trên quốc lộ 1); Nam Định, Thái Bình (quốc lộ 10); Gia Lai, Dăk Lăk (quốc lộ 14); Quảng Ninh (quốc lộ 18) sẽ lập các chốt 24/24 giờ để tổng kiểm tra các xe chở khách, xử lý xe chạy quá tốc độ, chở quá số người… Phát hiện chở quá tải sẽ buộc dừng xe, hạ tải. Năm 2009, chỉ ở hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã có 80 xe chở quá số người và công an đã buộc chủ xe chuyển tải hơn 3.000 người. Cùng ngày, Phó Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Lê Hồng Việt cũng cho biết: từ ngày 25-1 sẽ ra quân kiểm tra, xử lý xe “dù”, bến “cóc”. Các điểm nóng như khu vực cầu Bình Triệu, khu vực trước Công ty Kinh Đô, cầu Bình phước, khu vực cầu vượt Sóng Thần, Khu chế xuất Linh Trung, Suối Tiên sẽ tập trung kiểm tra… Thanh tra Sở sẽ phối hợp với công an các phường Hiệp Bình Phước, Tam Bình (quận Thủ Đức) dẹp nạn xe “dù” ở các cây xăng dọc quốc lộ 13 như Hoàng Phi, Huệ Thiên 2, Huệ Thiên 3... M.PHONG