Nhà xe quậy Bến xe An Sương

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Công an huyện Hóc Môn và quận 12 hỗ trợ lập lại trật tự an toàn vận tải, xử lý nghiêm các đối tượng gây rối bên trong và bên ngoài Bến xe An Sương. Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Hùng Việt ký văn bản giao công an tỉnh này phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý, đảm bảo an ninh trật tự kinh doanh vận tải trên tuyến Bến xe Tây Ninh - An Sương.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh một số nhà xe chạy tuyến Bến xe An Sương - Tây Ninh chạy xe không theo lộ trình, rước khách dọc đường, nhồi nhét khách, dừng đậu không đúng quy định... Để thay đổi chất lượng phục vụ hành khách theo chủ trương của các sở GTVT Tây Ninh và TP.HCM, cuối tháng 5-2010, Công ty TNHH Đồng Phước đưa 10 xe đời mới loại 16 chỗ vào chạy tuyến Bến xe An Sương - Bến xe thị xã Tây Ninh và ngược lại. Xe chạy theo biểu đồ giờ, không dừng đón khách dọc đường, khách đi xe được cung cấp khăn lạnh, nước suối…

Những người nhà của các chủ xe ở Bến xe An Sương quậy ngay trước mặt công an. Ảnh: LĐ

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tấn Lộc - Giám đốc Bến xe An Sương, ngay những ngày đầu hoạt động, xe của Công ty Đồng Phước đã bị một số chủ xe khác quậy phá, thậm chí cho người hành hung cả lái xe, nhân viên bán vé lẫn hành khách. Ở đầu Bến xe Tây Ninh cũng có những hành vi quậy phá, gây rối tương tự. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đã mời một số đối tượng liên quan đến làm tường trình, trong đó có những nhân vật cộm cán như Cường cò, Cu đen, Tuấn...

Nhiều năm qua, Sở GTVT hai địa phương Tây Ninh và TP.HCM từng cảnh báo về chất lượng phục vụ kém của các nhà xe, hợp tác xã (HTX) chạy tuyến An Sương - Tây Ninh và ngược lại. Khi có đơn vị đưa ra phương thức chạy xe chất lượng cao, các nhà xe cũ luôn chống đối quyết liệt. Do đó, những cuộc vận động các nhà xe, HTX truyền thống thay đổi chất lượng phục vụ đều bất thành. Ông Hồ Văn Hưởng, Chủ nhiệm HTX Thống Nhất, cho biết ngay trong HTX này, nhiều chủ xe đưa xe đời mới vào hoạt động cũng bị các chủ xe cũ cản trở bằng cách chỉ cho chạy vào giờ thấp điểm, ít khách.

Theo ông Nguyễn Tấn Lộc, tới đây sẽ có nhiều doanh nghiệp đưa xe thương hiệu vào chạy trên các tuyến khác của tỉnh Tây Ninh. Nếu các HTX, nhà xe cũ không có sự thay đổi tích cực thì cảnh quậy phá, gây rối trật tự như thời gian qua sẽ lại diễn ra.

LƯU ĐỨC - HOÀNG LONG