Nhà xe ra chiêu “thổi” giá vé tết

Phải trả lại tiền chênh lệch cho hành khách

Trước tình trạng nhà xe Hoàng Long “âm thầm” bán vé với giá cao hơn giá kê khai, chúng tôi đã chủ động cung cấp thông tin cho Bến xe Miền Đông và Ban quản lý các bến xe TP. Ngay sau đó, các cơ quan này đã lập biên bản ghi nhận sự việc.

Qua đó, nhân viên hãng xe Hoàng Long thừa nhận đã tổ chức bán vé xe tết nhưng không niêm yết giá; bán vé xe tết quá giá so với giá kê khai, đồng thời không xuất hóa đơn cho hành khách… Qua tấm vé được chúng tôi cung cấp, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho hay đây chẳng khác nào vé lậu, do nhà xe tự in và không đầy đủ thông tin theo quy định.

Ông Trần Tiểu Nam, Đội trưởng Ban quản lý các bến xe, cho biết sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm này. Trước mắt nhà xe phải thực hiện việc niêm yết, bán đúng giá đã kê khai; đồng thời phải trả lại số tiền quá giá kê khai cho hành khách.