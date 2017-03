Nhà xe tìm cách “thổi” giá vé xe tết

Bà Tâm (mặc áo đen) đang tổ chức bán vé xe tết của doanh nghiệp Bình Tâm với mức giá cao hơn quy định ngay ở hàng ghế của hành khách trong khuôn viên nhà ga BXMĐ. Ảnh chụp lúc 15 giờ 40 ngày 5.12. Ảnh: Từ An



Sáng 5.12, trong vai hành khách đi mua vé xe về Quảng Ngãi trong dịp tết âm lịch tới, chúng tôi có mặt tại khu vực nhà ga bến xe Miền Đông (BXMĐ). Từ sáng sớm, hàng trăm người đã đổ về bến từ rất sớm để chờ mua vé. Chúng tôi chờ từ 9 giờ sáng đến gần 15 giờ nhưng vẫn không mua được vé. Lý do: các doanh nghiệp đều nói “đã hết vé” hoặc “chưa bán vé ngày đó”.Khoảng 15 giờ 30, trong lúc nhiều người nản lòng tính bỏ về thì bất ngờ xuất hiện một phụ nữ, khoảng 45 tuổi, cầm trên tay một tập vé chưa được đánh số chỗ đi lại quầy vé hãng Bình Tâm trao đổi với các nhân viên bán vé. Hỏi ra chúng tôi mới biết, phụ nữ này tên Tâm, chủ doanh nghiệp xe khách chất lượng cao Bình Tâm (tuyến TP.HCM – Quảng Ngãi).Khi bà Tâm vừa ngồi xuống hàng ghế được giành cho khách đặt trước các quầy vé (trong khuôn viên nhà ga BXMĐ) thì lập tức, nhiều người vây quanh với lời thỉnh cầu: “chị cho em năm vé ngày 26 (âm lịch – PV)”, hoặc: “cho em bốn vé ngày 27”, “em chờ từ sáng giờ rồi chị”…Bà Tâm nói dứt khoát: “Không, tôi chỉ giải quyết cho một số người quen” hoặc “chúng tôi chỉ bán ngày 23 tháng chạp trở xuống, còn những ngày sau đó chưa bán…”Dù miệng nói không nhưng tay bà Tâm vẫn liên tục ghi thông tin và xé vé cho ai đã đưa tiền đầy đủ. Cứ như vậy, hàng chục người cầm sẵn trên tay tiền mặt để chờ được đăng ký thông tin và lấy vé. Những tấm vé được phụ nữ này bán ra đều có dấu mộc đỏ của doanh nghiệp Bình Tâm. Điều đáng nói, giá vé bà Tâm bán ra cao hơn so với giá vé niêm yết.Cụ thể, mỗi vé ghế ngồi từ TP.HCM – Quảng Ngãi (ngày 27, 28... tháng chạp), bà ta thu 500.000 đồng/vé, trong khi đó giá vé niêm yết đã được cơ quan chức năng cho phép tăng 60% là 480.000 đồng/vé ghế ngồi (chênh lệch 20.000 đồng/vé).Chỉ trong vòng 30 phút từ 15 giờ 30 đến 16 giờ, bà Tâm đã bán ra trên 30 vé về Quảng Ngãi. Điều này đồng nghĩa với việc hãng xe này đã móc túi của hành khách 600.000 đồng mà vẫn được không ít người cảm ơn.Khi gọi điện thoại trực tiếp lên quầy đặt vé của doanh nghiệp này thì chúng tôi được cho biết, vé từ ngày 24 tháng chạp trở đi không bán trong quầy vé của Bình Tâm (ở BXMĐ) mà chỉ bán ở một nơi khác ngoài khuôn viên bến xe, với giá bán 500.000 đồng/vé ghế ngồi (cao hơn quy định là 20.000 đồng). Vậy là doanh nghiệp đã “thổi giá” vé một cách ngang nhiên.Bản niêm yết tại quầy bán vé của doanh nghiệp Bình Tâm ghi rõ: hiện (ngày 5.12) doanh nghiệp chỉ bán vé cho hành khách đi từ ngày 23 tháng chạp trở xuống, còn các ngày từ 24 tháng chạp trở đi thì đến ngày 16.12 mới bắt đầu bán chính thức.Giá vé theo thông báo từ các ngày 24 tháng chạp trở lên chỉ ở mức 480.000 đồng.Mặc dù bà Tâm tổ chức bán vé sai quy định như vậy nhưng bảo vệ BXMĐ không hề ngăn cản. Ngược lại, một bảo vệ tầm 50 tuổi chịu trách nhiệm duy trì ổn định ở khu vực bán vé xe ngay quầy của công ty Bình Tâm còn sốt sắng giúp sức bằng việc la hét hành khách xếp hàng với thái độ hết sức hung hăng.Theo Đào Lê – Từ An (SGTT.VN)