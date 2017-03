Nhân chứng khai gian

Nhân chứng phải bồi thường thiệt hại

Theo luật, các nhân chứng cung cấp chứng cứ sai sự thật thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự... Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, đối với nhân chứng trong vụ án hình sự, lời khai của họ có thể khiến bị can, bị cáo mất tự do. Do đó, nếu phát hiện lời khai họ là gian dối thì cần truy cứu về tội khai báo gian dối. Điều 307 BLHS (Tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật) quy định: “Người giám định, người phiên dịch, người làm chứng nào mà kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tài liệu mà mình biết rõ là sai sự thật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm”.

Nhưng trong trường hợp này, đây chỉ là tranh chấp dân sự và các nhân chứng cũng đã có tuổi nên cần xem xét xử lý hành chính với họ. Song phải xét đến việc có thiệt hại xảy ra trong việc họ khai báo gian dối hay không. Nếu có cần yêu cầu họ phải bồi thường cho đương sự. Thiệt hại ở đây có thể là chi phí đi lại khi đương sự đi kêu cứu, tổn thất tinh thần, thu nhập bị mất để theo đuổi vụ kiện… Việc bồi thường sẽ được xét nếu bản án vụ trên được tái thẩm lại và đương sự yêu cầu.

TS NGUYỄN VĂN TIẾN, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM