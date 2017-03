Nhân chứng quan trọng nhất vắng mặt, phiên phúc thẩm 5 công an đánh chết người phải tạm hoãn

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm vụ 5 công an đánh chết người ở Phú Yên. Ảnh: Tấn Lộc

HĐXX do thẩm phán Võ Nguyên Tùng, Phó chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Phú Yên, làm chủ tọa cùng hai thẩm phán Trần Hà, Lê Thị Thái Lan. Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên tại phiên tòa là kiểm sát viên Huỳnh Văn Tám.

Hai cháu bé con của nạn nhân Ngô Thanh Kiều dìu nhau đến tòa án . Ảnh: Tấn Lộc

Năm bị cáo, nguyên là sĩ quan công an bị truy tố tội dùng nhục hình gồm Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, Công an TP Tuy Hòa), Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa).



Nạn nhân trong vụ này là anh Ngô Thanh Kiều (32 tuổi, ngụ thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên).





5 bị cáo nguyên là chiến sĩ công an. Ảnh: Tấn Lộc

Trong phần thẩm tra lý lịch những người tham gia tố tụng, HĐXX cho biết phiên tòa hôm nay vắng nhiều người trong số 23 nhân chứng được tòa triệu tập. Trong đó, ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa vẫn tiếp tục không đến tham gia phiên xử với tư cách nhân chứng.

Đại diện gia đình bị hại và LS Võ An Đôn, bảo vệ cho gia đình bị hại, cho rằng ông Lê Đức Hoàn là người chủ chốt dẫn đến vụ án này. Trước đây, gia đình bị hại đã nhiều lần đề nghị khởi tố ông Hoàn các tội bắt người trái pháp luật, dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, gia đình và luật sư bên bị hại đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để tiếp tục triệu hoặc dẫn giải ông Lê Đức Hoàn đến phiên tòa.

Luật sư Nguyễn Văn Thắng, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cũng đề nghị hoãn phiên tòa do luật sư đã đề nghị giám định lại thương tích của nạn nhân Ngô Thanh Kiều nhưng chưa được cơ quan tố tụng chấp nhận.

HĐXX vào bên trong hội ý.

Gia đình người bị hại. Ảnh: Tấn Lộc

Theo ghi nhận của PV, an ninh phiên tòa hôm nay được siết chặt, bên trong và bên ngoài hội trường TAND tỉnh Phú Yên có rất đông lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa. HĐXX nhiều lần trích dẫn Thông tư 01/2014/TT-CA của TAND Tối cao về nội quy phiên tòa để nhắc nhở các phóng viên đang tác nghiệp tại phiên tòa.



Các bị cáo căng thẳng chờ đợi. Ảnh: Tấn Lộc

Không khí phiên tòa phúc thẩm hôm nay khá căng thẳng. Khác với phiên tòa sơ thẩm, cả năm bị cáo đều tỏ ra rất lo lắng. Dù đang trong giờ tạm nghỉ chờ HĐXX hội ý, các bị cáo không tiếp xúc với các cựu đồng nghiệp của mình như phiên tòa sơ thẩm trước đây.

Sau khi hội ý, chủ tọa phiên tòa Võ Nguyễn Tùng công bố quyết định hoãn phiên tòa. Theo đó, căn cứ vào đề nghị của phía bị hại, đề nghị của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành và luật sư bào chữa, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập nhân chứng, đảm bảo cho việc xử được khách quan. Phiên tòa sẽ được mở lại trong hai ngày 8 và 9-7.



Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành bị còng tay trở lại để đưa về trại tạm giam. Ảnh: Tấn Lộc

TẤN LỘC