Nhận đồng hương rồi... đánh!

Sau khi nhận ra đồng hương thì 2 nhóm kéo bàn sát lại nhậu chung.

Được một lúc thì Tình, Xô, Tân về trước, còn Chung ngồi lại nhậu với nhóm của Lâm. Trong khi uống rượu, giữa Chung và Lê Anh Tuấn xảy ra mâu thuẫn, Tuấn tát Chung vào mặt nhưng được mọi người can ngăn. Bị đánh giữa chốn đông người, Chung rất tức nên điện thoại cho em trai là Tưởng Xuân Tình đến chở về. Trên đường đi Chung kể lại việc bị Tuấn đánh, sau đó do quá say nên Chung về Cty ngủ.



Nguyễn Văn Xô - Tưởng Xuân Tình - Lê Văn Tân

Sau khi nghe Chung kể lại sự việc, Tình thấy tức thay cho anh nên rủ Nguyễn Văn Xô và Lê Văn Tân đi đánh Tuấn để trả thù cho anh. Tình điều khiển xe máy BKS 43K7-9880 chở Xô và Tân về tàu lấy 1 cái kéo và 4 bu-lông làm hung khí đi tìm nhóm của Tuấn. Khi đến quán nhậu của bà Hiền, thấy Lâm, Tuấn, Danh và Huy vẫn còn ngồi uống rượu, Tình, Tân và Xô xông vào dùng hung khí đánh Huy vào lưng và đánh Lâm bị thương ở đầu. Sau khi gây án, 3 đối tượng bỏ chạy, để xe máy lại hiện trường.

Tuấn và Danh do bực tức bị nhóm của Tình, Tân đánh úp nên đã phá xe cho hả giận. Tuấn bật lửa đốt manh xe, khi thấy ngọn lửa bốc lên, cả hai hoảng sợ tìm cách dập nhưng cũng đã làm xe hư hỏng một số bộ phận. Qua tin báo của quần chúng, công an phường Thọ Quang đã kịp thời có mặt, lập biên bản sự việc. Theo kết luận giám định pháp y thì Nguyễn Ngọc Lâm bị vỡ lún xương hộp sọ, tụ máu nội sọ, tỷ lệ thương tích là 29%.

Ngày 22-9, TAND quận Sơn Trà đã xét xử các bị cáo Nguyễn Văn Xô (1989, trú Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa); Tưởng Xuân Tình (1990) và Lê Văn Tân (1991, cùng trú xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) về tội cố ý gây thương tích. HĐXX đã xử phạt Nguyễn Văn Xô 18 tháng tù; Tưởng Xuân Tình 15 tháng tù; Lê Văn Tân 9 tháng tù. Đối với Lê Anh Tuấn và Trần Công Danh có hành vi đánh nhau, cố ý làm hư hỏng tài sản nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên công an quận Sơn Trà trước đó đã xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Nh. Hoàng (CA Đà Nẵng)