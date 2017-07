Nhận gần 1triệu m3 bùn,cát: Hãy cân nhắc khi chưa muộn!

“Với tư cách một nhà khoa học nghiên cứu về biển, tôi kiến nghị Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT cần dừng việc cho phép Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1 nhận chìm hơn 900.000 m3 bùn, cát thải xuống vùng biển Vĩnh Tân, gần Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Về khoa học, việc cho phép nhận chìm này có một số vấn đề chưa được làm rõ, nhất là chưa đánh giá đầy đủ, cụ thể mức độ tác động, làm hại đối với vùng biển nước trồi có tầm quan trọng bậc nhất Việt Nam”. TS Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, nhấn mạnh như vậy trong cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 14-7.

. Phóng viên: Tiến sĩ thấy thế nào việc Bộ TN&MT cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 cát, bùn thải xuống biển khi chưa thực nghiệm để đánh giá các mức tác động thực tế đến môi trường?

+ TS Nguyễn Tác An: Giấy phép là công cụ quản lý nhà nước nên phải làm hết sức thận trọng và phải đảm bảo sự thỏa đáng, nếu không từ đó sẽ dẫn đến sự làm hại cho môi trường cũng như sự phát triển.

Một điều rất quan trọng là phải khảo sát kỹ lưỡng ý kiến của người dân, cộng đồng ở địa phương, bởi người dân ở đó phải gánh chịu mọi hệ quả nếu có từ việc này.

. Theo Bộ TN&MT, nếu xảy ra thiệt hại, chủ đầu tư sẽ bồi thường cho người dân ở đây?

+ Tiền có giải quyết được hết hậu quả môi trường đâu! Phương pháp nhận chìm trong giấy phép cũng thật chưa ổn. Bộ TN&MT cho dùng xà lan phễu xả thẳng bùn, cát xuống biển cần phải tính toán thận trọng.

. Tiến sĩ nhận định thế nào về giải pháp dùng màn ngăn của Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1?

+ Giải pháp đó không phù hợp. Theo tôi, để đảm bảo an toàn cho môi trường, nếu đã cho phép nhận chìm là phải đóng gói chất thải thành các khối bê tông, đưa vô các hộp nặng rồi thả xuống dưới biển. Khi đó, chất thải không thể trồi lên được, cũng không bị phát tán.

Còn ở đây các ông ấy dùng màn ngăn như lưới bao lại hơn 900.000 m3 bùn thải trong diện tích lớn như vậy và đặc biệt cho đổ từ tháng 6 đến tháng 9 là thời điểm có động lực rất lớn ở vùng nước trồi Bình Thuận thì rõ ràng là không có tác dụng gì!



Ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển Vĩnh Tân. Ảnh: Hữu Tuấn

Làm theo phương pháp trên, tôi thấy rất khó giữ, lắng khối bùn, cát đổ xuống. Nhất là khi gặp mùa động lực mạnh, chất thải đổ xuống bị xới tung lên hết, cuốn trôi đi khắp nơi. Đây sẽ là nguồn ô nhiễm thứ cấp, ô nhiễm về động học, vật lý, làm ra chất lơ lửng, giảm độ trong suốt, giảm ánh sáng của môi trường biển, làm cho quá trình sản xuất sơ cấp không thực hiện được.

Về khoa học, có thể mỗi người hiểu một cách do trình độ, do cái tâm của người ta, do nhận thức… Nhưng điều quan trọng nhất là phải có giải pháp hữu hiệu.

. Theo tiến sĩ, trước dư luận nhiều chiều như hiện nay, Bộ TN&MT cần phải thế nào?

+ Tôi thấy đại biểu Nguyễn Toàn Thiện phát biểu trong kỳ họp mới đây của HĐND tỉnh Bình Thuận rất chính xác. Bảo vệ, kiểm soát môi trường mà để đến khi thấy, đo đạc được ô nhiễm thì nó đã bị hỏng, đã gây ra hậu quả rồi.

Trong bảo vệ môi trường, nguyên tắc quan trọng nhất là phòng ngừa. Cũng như con người vậy, để tránh những bệnh ung thư chết người, quan trọng nhất là phải phòng bệnh. Môi trường nó còn quan trọng hơn nữa, phòng ngừa mới là giải pháp chủ yếu bảo vệ môi trường.

Trong việc cho đổ thải này, nguy cơ xảy ra hậu quả ai cũng thấy rõ ràng rồi. Do đó, phải dừng ngay lại để tính toán chặt chẽ hơn khi chưa muộn!

Cần phải thực nghiệm Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam của Bộ TN&MT, thuyết trình trước HĐND tỉnh Bình Thuận có nói rằng việc nhận chìm có thể kiểm soát được, tác động đến Hòn Cau là không đáng kể. Thứ nhất, các ông ấy thừa nhận chỉ mới có thể kiểm soát thôi chứ không phải hoàn toàn kiểm soát. Thứ hai, là cũng thừa nhận có tác động dù không đáng kể chứ không phải nói không có tác động gì. Cứ tạm tin lời các ông Bộ TN&MT nói là tác động yếu, không đáng kể. Thế tác động yếu là tác động như thế nào? Các ông ấy nói tác động nhỏ nhưng nhỏ bằng con kiến hay bằng con voi? Trên thực tế, Bộ TN&MT chưa làm thực nghiệm thì cơ sở dữ liệu đâu mà biết tác động lớn hay nhỏ? Tôi nghĩ dù tác động nhỏ như các ông đó nói thì cũng phải ngăn chặn. Vậy Bộ TN&MT đã có giải pháp ngăn chặn chưa? Nếu chưa có giải pháp thì phải dừng ngay hoạt động này lại. Những vấn đề gì còn chưa yên tâm, chưa đánh giá hết sự tác động đến môi trường thì phải dừng lại để tiếp tục nghiên cứu, tính toán, đánh giá lại. Còn khi chưa có giải pháp thực tiễn, hữu hiệu nhưng các nhà quản lý vẫn cho tiến hành là vi phạm nguyên tắc cẩn trọng trong bảo vệ môi trường. Với khối lượng hơn 900.000 m3 cát, bùn thải đổ xuống vùng biển 30 ha, cách trung tâm đa dạng Hòn Cau chỉ 8 km, trong thời gian ba tháng, gây ra tác động liên tục như vậy mà nói tác động nhỏ thì phải chứng minh. TS Nguyễn Tác An