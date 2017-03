Nhận hối lộ, nguyên trung tá công an lĩnh án tù

Theo cáo trạng, vào ngày 6-9-2009, tại huyện Tân Phú (Đồng Nai) xảy ra vụ giết người vì mâu thuẫn cá nhân do Hà Vũ Liêm và Phạm Bá Ngữ cùng 4 đối tượng khác gây ra. Vụ án được công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khởi tố, đồng thời bắt tạm giam các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra đã phân công điều tra viên Trần Ngọc Anh thụ lý điều tra vụ án.



Thời gian Phạm Bá Ngữ bị bắt giam, vợ Ngữ là Nguyễn Thị Cẩm Ni đến gặp Ngọc Anh xin thăm nuôi chồng. Trần Ngọc Anh đã đề nghị nếu nộp 10 triệu đồng sẽ không đưa Ngữ lên đầu vụ và tạo điều kiện thăm nuôi thuận lợi.



Theo TTXVN, sau khi nhận số tiền 10 triệu đồng của gia đình bị can Phạm Bá Ngữ, điều tra viên Trần Ngọc Anh đã đưa người thân của Ngữ vào trại giam thăm nuôi mà không có sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai; đồng thời còn giúp gia đình Ngữ thăm nuôi hàng tháng khi vụ án đã kết thúc điều tra.



