Nhân sự mới

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an TP, Đại tá Đào Thanh Hải - Ảnh: ANTĐ

Chiều nay 12-6, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho Đại tá Đào Thanh Hải, người trước đó giữ cương vị Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Được sự ủy nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Đào Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, Đại tá Đào Thanh Hải hứa sẽ quyết tâm phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Được biết, trước khi giữ chức Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Đại tá Đào Thanh Hải từ nhiều năm làm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, cảnh sát hình sự), Công an TP Hà Nội.

PC45 có trụ sở tại số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng từ lâu đã trở thành địa chỉ “khắc tinh” của tội phạm. Đại tá Đào Thanh Hải gắn liền với nhiều chiến công khám phá các vụ án hình sự lớn xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội khi lãnh đạo cơ quan này.