Nhân sự mới

Theo đó, giới thiệu ông Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4, thuộc Bộ GTVT) tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2010- 2015; giới thiệu để HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011- 2016.



Ông Lê Ngọc Hoa

Ông Hoa sinh năm 1967, là thạc sĩ, được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng Công ty Cienco 4 từ năm 2010. Ngày 1-6, Tổng công ty Cienco 4 chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.