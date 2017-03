Nhân sự mới

(PLO) - Ngày 1-6, Công an TP Cần Thơ tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lương Văn Bền (52 tuổi) - Trưởng phòng Hậu cần – Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.