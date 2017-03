Nhân sự mới Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Bà Lê Thị Thủy SN 1964 tại Nghệ An. Từ 11-2005 đến 12-2005: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Từ 0-2006 đến 10-2008: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An. Từ 11-2008 đến 10-2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An. Từ 11-2010 đến 7-2015: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Từ 8-2015 đến nay: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ.