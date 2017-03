Nhân thân xấu, lãnh án nặng

Huỳnh Đức Chinh, Huỳnh Đức Diễn, Huỳnh Khái mỗi bị cáo ba năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 24-8-2009, các bị cáo đến Trường THPT Ngô Gia Tự hỏi Nguyễn Văn Tài tại sao trước đó đánh Nhàn. Tài dùng cây đánh lại thì bị các bị cáo đánh gây thương tật 39%.

Theo tòa, bị cáo Nhàn rủ rê, đề xướng; bị cáo Phương đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích lại phạm tội rất nghiêm trọng nên phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Thành và Phương trực tiếp dùng dao, viên bê tông đánh người bị hại… Do đó, ba bị cáo này phải có mức án nặng hơn so với các bị cáo khác.

HT