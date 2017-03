Nhân viên công ty thủy điện lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo Đại Dương (Dân trí)



Ngày 19/9, TAND thị xã Hương Trà đã mở phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Phạm Thị Hường (SN 1962, trú tại Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An) nguyên là nhân viên văn thư của Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền (xã Bình Điền, TX Hương Trà) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Theo cáo trạng của VKSND TX Hương Trà, lợi dụng làm công tác quản lưu trữ hồ sơ, công văn tại Phòng Kỹ thuật và theo dõi quản l‎ý các trang thiết bị văn phòng của Công ty, Hường nắm được một số thông tin về quy hoạch phê duyệt chi tiết xây dựng khu văn phòng và nhà ở của Công ty CP Thủy điện Bình Điền xây tại phường Trường An (TP Huế) do UBND tỉnh TT Huế phê duyệt theo Quyết định 135/QĐ-UBND tỉnh TT Huế.Hường đã gặp các 7 người gồm: anh Võ Văn Minh, Võ Thanh Bình, Phạm Văn Cửu, Phan Văn Chót, chị Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Nga, Võ Thị Hà. Hường đã nói dối họ là Hường có phân đất ở cần bán và xin được việc vào làm ở dự án xây dựng văn phòng của công ty.Hường đã đưa họ xem bản Quyết định 135/QĐ-UBND tỉnh TT Huế phê duyệt để tạo lòng tin và hứa xin việc cho các bị hại. Từ ngày 19/1 đến ngày 11/4/2006 Hường đã nhận 234 triệu đồng của các bị hại. Sau khi nhận tiền, Hường đã không làm các việc đã hứa. Các nạn nhân sau đó đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.TAND TX Hương Trà tuyên phạt Phạm Thị Hường 7 năm tù giam và bản án ngày 18/3/2011 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù giam cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Tổng 2 bản án, Phạm Thị Hường chấp hành 27 năm tù giam và khắc phục hậu quả cho các bị hại.