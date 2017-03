Nhân viên điện lực Biên Hòa tham ô gần 10 tỉ đồng

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Hà Mi



Theo HÀ MI (TTO)



Theo đó các bị cáo Vũ Hoàng Đang (28 tuổi, nhân viên phòng thu ngân), Hồ Thanh Trúc (31 tuổi, nhân viên ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Đồng Nai) bị truy tố về tội “tham ô tài sản”.Các bị cáo Trương Thị Ngọc Thảo (49 tuổi, tổ trưởng thu ngân quầy), Đồng Ngọc Thanh (36 tuổi, tổ trưởng thu ngân quầy), Nguyễn Thị Thủy (45 tuổi, nhân viên kế toán) bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.Riêng bị cáo Đào Ngọc Phước (45 tuổi, trưởng phòng thu ngân), Lại Bá Cường (46 tuổi, trưởng phòng kế toán) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.Theo cáo trạng, từ tháng 9-2009 đến 10-2011, Vũ Hoàng Đang, Hồ Thanh Trúc đã lợi dụng sự quản lý sơ hở của Điện lực Biên Hòa, cấu kết thực hiện việc thu tiền của khách hàng nhưng giữ lại một phần để tiêu xài.Để che giấu hành vi chiếm đoạt, Đang và Trúc đã sử dụng ủy nhiệm chi để chấm xóa nợ cho khách hàng đóng tiền mặt cho Điện lực Biên Hòa. Đối với khách hàng thanh toán bằng ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, Đang không chấm xóa hết nợ mà trừ lại một phần và tiếp tục lấy tiền của khách hàng sau chấm xóa nợ cho khách hàng trước. Bằng thủ đoạn này, Trúc và Đang tham ô của Điện lực Biên Hòa gần 9,8 tỉ đồng.Các bị cáo Trương Thị Ngọc Thảo, Đồng Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Thủy hàng ngày được giao nhiệm vụ kiểm soát hồ sơ, hóa đơn và hạch toán vào tài khoản nhưng đã không đối chiếu, kiểm tra chi tiết các chứng từ, hóa đơn do Đang và Trúc lập. Thảo, Thanh và Thủy đã cố ý làm trái quy trình theo dõi nợ, tạo điều kiện cho Đang, Trúc tham ô.Riêng bị cáo Đào Ngọc Phước, Lại Bá Cường với vai trò là trưởng phòng kế toán, thu ngân thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, không thực hiện đúng chức năng được giao để Đang, Trúc chấm xóa nợ không đúng quy trình, chiếm đoạt gần 9,8 tỉ đồng.Cũng theo cáo trạng, đối với ông Phạm Đình Thanh (nguyên giám đốc Điện lực Biên Hòa), Lê Chí Hoàng Trung, Trịnh Công Túy (phó giám đốc Điện lực Biên Hòa) là những người có trách nhiệm quản lý điều hành nhưng để thất thoát gần 9,8 tỉ đồng trong thời gian trên nên cần có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc.Trước khi kiểm sát viên công bố cáo trạng, chủ tọa phiên tòa cho biết vắng mặt nhiều người được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, ông Phạm Đình Thanh, nguyên giám đốc điện lực Biên Hòa bị triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng vắng mặt không rõ lí do.Các luật sư tham gia bào chữa cũng đề nghị triệu tập hai giám định viên của Sở Tài chính cùng 268 khách hàng xác nhận đã nộp tiền cho Điện lực Biên Hòa. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị thay đổi tư cách tham gia tố tụng của đại diện Ngân hàng TMCP An Bình là bị hại chứ không thể tham gia với tư cách của người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.Sau khi hội ý, hội đồng xét xử lưu ý sẽ xem xét các ý kiến của các luật sư trong quá trình xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày.