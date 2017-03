Nhân viên trông ATM trộm gần 4 tỉ đồng

Buộc Nguyên phải trả lại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) hơn 3,5 tỉ đồng.





Tháng 8-2007, Nguyên được tuyển vào Techcombank làm việc ở vị trí chuyên viên thẻ ATM. Công việc của Nguyên hằng ngày là kiểm tiền trong thẻ ATM và báo cho phòng ngân quỹ để xuất tiền đưa vào máy. Do nắm giữ được hết các quy trình xuất, niêm phong cũng như các thao tác trên máy, đồng thời là người trực tiếp giữ chìa khóa nên tháng 12-2012, Nguyên nảy sinh ý định chiếm đoạt bằng cách rút bớt số lượng tiền nhập vào khay trước khi đưa vào máy ATM. Từ cuối năm 2012 đến tháng 3-2013, Nguyên đã lấy được gần 4 tỉ đồng. Đến ngày 11-3-2013, ngân hàng kiểm tra đột xuất ở các thẻ ATM do Nguyên quản lý thì phát hiện tiền ở trong các khay bị thiếu hụt nên trình báo công an.

NGỌC THÂN