Theo Phó Thủ tướng, dự án do VWS đầu tư này là dự án rất lớn, có công nghệ chôn lấp hiện đại và đảm bảo môi trường với công suất tiếp nhận khoảng 40.000 tấn rác/ngày. Dự án sau khi hoàn thành không chỉ tiếp nhận nguồn rác từ TP.HCM, Long An mà còn tiếp nhận rác cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL. Do vậy Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và Long An sớm xúc tiến thủ tục, trình Chính phủ để nhanh chóng giao đất cho chủ đầu tư.

Cũng tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận ý kiến của ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM về việc sẽ tăng số lượng rác đổ về Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước thêm khoảng 2.000-3.000 tấn/ngày nhằm giảm áp lực cho bãi rác ở Phước Hiệp, Củ Chi. Theo đó, nâng công suất tiếp nhận rác ở Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước khoảng 5.000-6.000 tấn/ngày.

NG.MẪN