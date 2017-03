Nhập viện sau khi rời trụ sở công an

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Hải (22 tuổi) và Nguyễn Công Trình (24 tuổi, tạm trú quận 12). Hiện cả hai đang điều trị tại BV Đa khoa huyện Hóc Môn (TP.HCM) với nhiều thương tích.

Bị bắt vì... giống người giật dây chuyền

Anh Trình cho biết khoảng 7 giờ 30 ngày 4-2 anh đi xe máy cùng Hải từ nhà đến khu dân cư Nhị Xuân để làm. Đến đường Phan Văn Hớn đoạn qua Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) bị chị HTNO chặn đầu xe vì nghi giống người vừa giật sợi dây chuyền của chị. Nghe vậy, cả hai khẳng định mình không liên quan nhưng chị O. không tin và gọi công an can thiệp.

Theo anh Hải, một lúc sau có hai người mặc thường phục xưng công an xã Xuân Thới Thượng đến giải quyết. “Tôi khẳng định mình bị nghi oan nhưng họ không tin. Sau đó, họ còng tay tôi và Trình đưa về trụ sở công an” - anh Hải nói.



Trình (trái) và Hải tại BV Đa khoa huyện Hóc Môn. Ảnh: XN

Theo lời của Hải, khi về đến trụ sở thì bị một công an hỏi rằng Hải giật sợi dây chuyền để đâu. Hải trả lời là không giật thì bị công an này đạp vào vai buộc phải khai nhận. Một lúc sau, có hai người xưng công an nhưng không đeo bảng tên, phù hiệu lấy lời khai Hải. “Trong lúc thẩm vấn, hai công an này dùng gậy cao su đánh vào chân, đầu gối khi tôi không nhận hành vi cướp giật dây chuyền chị O.” - Hải kể. Theo anh Trình, khi được đưa về trụ sở khai mình không liên quan đến hành vi cướp giật tài sản của chị O., anh cũng bị ba công an xã đánh.

Hải, Trình cho biết khoảng 11 giờ 40 cùng ngày (4-2) hai anh được công an xã thả về. Cả hai đến công trình xây dựng ở khu dân cư Nhị Xuân để làm. Khoảng 14 giờ, Hải và Trình bị đau đầu, buồn nôn rồi ngất xỉu. Lúc này, anh Nguyễn Văn Công (37 tuổi, quê Quảng Nam) làm chung phát hiện và đưa đến BV Đa khoa Hóc Môn cấp cứu.

Sẽ xác minh làm rõ

Ngày 6-2, BS Đoàn Công Minh, BV Đa khoa Hóc Môn xác nhận Hải và Trình nhập viện vào khoảng 16 giờ 45 chiều 4-2. Cả hai đều có bệnh lý đa chấn thương phần mềm. Cụ thể, Hải có sưng bầm cánh tay trái, vai trái, chấn thương hai đầu gối và chân. Bệnh nhân bị chóng mặt, đau đầu và khai bị đánh dẫn đến thương tích. Tương tự, bệnh nhân Trình tức ngực, đau đầu và đau vùng cổ. Hiện cả hai đã ổn định.

Chiều 6-2, PV gặp đến Trung tá Ngô Tiến Hùng, Trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng, tìm hiểu sự việc. Tại đây, Trung tá Hùng xác nhận vào khoảng 7 giờ 30 (4-2) trực ban công an xã tiếp nhận thông tin có người bị cướp giật nên không kịp mặc cảnh phục của ngành mà đến ghi nhận, đưa người liên quan về trụ sở làm việc. Trung tá Hùng xác nhận Hải và Trình không phải nghi can gây ra vụ cướp giật như nạn nhân nghi vấn. Bởi vì sau khi công an xã lấy lời khai và xác định Trình không thực hiện hành vi cướp giật nên đã thả về. Theo đó, công an xã lập hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT huyện Hóc Môn.

Về việc Hải, Trình tố bị công an xã đánh đập tại trụ sở, ông Hùng trả lời lúc đó ông không có mặt ở trụ sở nên không chứng kiến sự việc. “Khi trở về, anh em báo cáo không có đánh mà khi bắt ngoài hiện trường người dân đánh. Công an xã đến ghi nhận sự việc rồi đưa về trụ sở làm rõ” - trưởng công an xã khẳng định

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, anh Hải và Trình khẳng định tại hiện trường cả hai không bị bất kỳ ai đánh. Lãnh đạo Đội CSĐT huyện Hóc Môn cho biết đã nhận hồ sơ từ Công an xã Xuân Thới Thượng chuyển lên. Riêng trường hợp anh Hải, Trình tố bị công an xã đánh tại trụ sở chưa nghe báo cáo. “Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin để làm rõ sự việc” - vị này nói.