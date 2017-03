Nhật Bản giúp thành phố Hội An giảm thiểu rác thải

Theo H.Chung (TTXVN)



Đây là dự án do Hội vận động tái chế rác thải của người dân Okinawa (Nhật Bản) tài trợ, với mục tiêu làm rõ hiện trạng và các vấn đề rác thải của thành phố Hội An với sự tham gia của người dân thành phố và các doanh nghiệp, từ đó đề ra biện pháp để cải thiện, xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu. Trong tương lai, mô hình quản lý rác thải của Hội An trở thành điển hình và có thể áp dụng thực hiện tại các thành phố khác ở Việt Nam.Phía Nhật Bản sẽ cử các chuyên gia sang Hội An thực hiện các hoạt động: khảo sát thực trạng, tổ chức hội thảo, thảo luận với các bên liên quan; tiếp nhận học viên từ Việt Nam sang đào tạo với nội dung về các công đoạn xử lý rác thải ở Nhật Bản, các phương pháp quản lý rác thải, chu trình tái chế rác thải ở Nhật Bản…Cách đây hơn 10 năm, thành phố Naha, tỉnh Okinawa (Nhật Bản) gặp một số vấn đề lớn về rác thải khi các trung tâm thiêu hủy rác thải đã quá cũ kỹ, diện tích chôn lấp rác ngày càng hạn hẹp, lượng rác thải hàng năm ngày càng tăng.Chính quyền thành phố Naha đã nghiên cứu cách thức giảm thiểu rác thải như: thu rác tại gia đình, tính lệ phí theo lượng rác thải; vận hành chính quyền theo nguyên tắc người dân, doanh nghiệp cùng phối hợp.Theo ông Onaga Takeshi, Thị trưởng thành phố Naha, để giải quyết các vấn đề về rác thải, chính quyền cần phải có cách nhìn triệt để hơn với chính sách về rác thải chứ không hạn chế việc xử lý rác thải chỉ bao gồm thu gom, thiêu đốt rồi chôn lấp như hiện nay. Phải coi vấn đề rác thải là vấn đề môi trường toàn cầu, ngoài việc cần thiết xây dựng mới các cơ sở xử lý rác thải, trước tiên chúng ta phải tìm cách giảm lượng rác thải.Hiện nay, vấn đề xử lý rác thải rắn ở Hội An cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trước hết là ý thức của người dân trong việc phân loại chất thải rắn tại nguồn còn rất hạn chế.Tại bãi rác, rác thải không được ép, không được phủ đất gây phát tán mùi hôi ra môi trường; quá trình phân hủy chất hữu cơ có trong rác thải đã sinh khí có mùi hôi gây khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; không có lớp chống thấm và hệ thống thu gom nước rỉ rác nên có nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước ngầm với môi trường xung quanh… Bên cạnh đó, bãi rác thành phố đã quá tải nhưng trên địa bàn hiện không còn quỹ đất để xây dựng một bãi rác hợp vệ sinh mới, đáp ứng nhu cầu thải bỏ rác của người dân.Thành phố Hội An và các đơn vị hữu quan đã hoàn tất kế hoạch thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ở 4 phường thí điểm là Minh An, Sơn Phô, Tân An và Cẩm Phô đồng thời có kế hoạch vận hành chính thức Nhà máy xử lý rác thải thành phân Compost bằng phương pháp xử lý sinh học lên men hiếu khí tại thôn Bầu Ốc Thương, xã Cẩm Hà.