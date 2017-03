Nhật Bản: Trên 20.000 người mắc kẹt tại sân bay

Hàng trăm chuyến bay nội địa đã bị hoãn lại, hàng ngàn hành khách đang mắc kẹt tại 2 sân bay Narita và Henada. Trong khi đó, hãng AP đã phát đi những hình ảnh về sân bay Sendai bị tàn phá nghiêm trọng.

Công ty điện lực Tokyo cắt điện hơn 4,050 triệu khách hàng

Công ty điện lực Tohoku hôm thứ Sáu (11/3/2011) đã ngừng cung cấp điện cho tất cả các khách hàng của công ty này ở 3 tỉnh Aomori, Iwate và Akita – miền Bắc Nhật Bản lúc 15 giờ 15 phút chiều tức 6 giờ 15 phút giờ GMT.

Theo Reuters, điện cũng đã được cắt ở các khu vực Miyagi, tỉnh Yamagata và trong một số khu vực ở tỉnh Fukushima và Niigata. Cũng theo tin từ công ty Tohaku, nhà máy điện hạt nhân của công ty này ở tỉnh Myagi đã bị cháy tại một trạm tua bin.

Nhiều người ở Tokyo đã phải đi bộ về nhà vì tàu điện ngầm ngừng hoạt động

Công ty điện lực Tokyo đã cắt điện cung cấp cho 4,050 triệu khách hàng tại Tokyo từ 15 giờ 30 phút chiều 11/3/2011.

Quản lý nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima đã báo cáo về hiện tượng bất thường tiếp sau trận động đất trên. Hệ thống làm mát lõi của các lò phản ứng trong trường hợp khẩn đã ngừng hoạt động. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành tình trạng khẩn cấp về điện hạt nhân sau khi xảy ra cháy tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa.

Hãng Panasonic cho biết, một số nhân viên tại 3 nhà máy của hãng ở Myagi và Fukushima đã bị thương nhẹ. Phát ngôn viên Yuichi Takatoku của Panasonic cho tờ Bloomberg biết qua điện thoại, hãng đang đánh giá thiệt hại.

Phát ngôn viên của Nissan qua điện thoại cho phóng viên tờ Bloomberg biết, Nissan đóng cửa 4 nhà máy bao gồm các nhà máy sản xuất xe hơi ở Tochigi và Kanagawa và các nhà máy sản xuất động cơ ở Kanagawa, Fukushima. Công ty có 2 công nhân bị thương nhẹ

Còn phát ngôn viên Hirotomo Fujimori của Canon cho biết, máy móc, thiết bị của các nhà máy không bị ảnh hưởng.

Công ty Boshoku chuyên cung cấp phụ tùng cho Toyota cho biết chịu thiệt hại tại nhà máy ở Myagi, đường giao thông nối với nhà máy cũng bị nứt. Còn phát ngôn viên Goro Kanemasu - công ty Denso chuyên sản xuất các bộ phận tự động cho biết, một nhà máy ở phía Nam Myagi đã bị hư hỏng, rất may tất cả các công nhân đều an toàn.

Còn phát ngôn viên Kenta Matsumoto - tập đoàn công nghiệp năng Fuji nhà sản xuất ô tô Sabaru đã đóng cửa 5 nhà máy. Theo lời phát ngôn viên Yasuhiro Okada nói, Sony cũng ngừng sản xuất và sơ tán công nhân tại 6 nhà máy ở phía Đông Bắc Nhật Bản.

Hơn 20.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay

Trận động đất lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Nhật Bản đã tàn phá nhiều vùng của nước này. Hàng trăm chuyến bay nội địa đã bị hoãn lại, hàng ngàn hành khách đang mắc kẹt tại 2 sân bay là Narita và Henada. Trong khi đó, hãng AP đã phát đi những hình ảnh về sân bay Sendai bị tàn phá nghiêm trọng.

Trận động đất có cường độ mạnh nhất trong vòng 140 năm qua ở Nhật Bản đã gây ra sóng thần cao tới 10m. Nhiều chuyến bay đã bị hủy hoặc trì hoãn, trong khi một số sân bay lớn của đất nước Mặt trời mọc đã bị đóng cửa sau khi trận động đất xảy ra,

Tất cả các chuyến bay tới Tokyo xuất phát từ Anh quốc đã bị hủy còn các chuyến bay từ Hồng Kong tới các sân bay Henada và Narita của Nhật Bản đã bị hoãn lại. 711 chuyến bay nội địa của Nhật Bản đã bị hủy.

Tờ Nước Mỹ ngày nay dẫn lời truyền thông Nhật Bản cho biết, tại Tokyo, hơn 20.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại 2 sân bay lớn. Cụ thể 13.000 hành khách tại nhà ga sân bay Narita còn 10.000 tại nhà ga sân bay Henada.

Được biết, có 9 chuyến bay có thể sẽ khởi hành từ sân bay Narita vào đêm 11/3. Theo phát ngôn viên Ryoko Yabe của sân bay cho biết, hành khách sẽ được cung cấp nước uống và đồ ăn.

Còn thông tin mà bộ giao thông vận tải Nhật Bản cho biết, đường băng ở sân bay Henada không có dấu hiệu bị ảnh hưởng vì vậy các chuyến bay đã được nối lại.

Hãng Cathay Pacific cho tờ Wall Street Journal biết, 2 chuyến bay của hãng dự kiến ban đầu sẽ hạ cánh xuống sân bay Henada đã được chuyển hướng sang sân bay Nagoya và Osaka. Còn một chuyến bay khác của hãng này khởi hành từ Đài Loan cũng chuyển hướng sang Osaka.

Một số hãng hàng không khác cũng đã cảnh báo có thể sẽ tạm ngừng các chuyến bay tới Nhật Bản trong những ngày tới. 2 Hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways lớn nhất nước này đã hủy 292 chuyến bay ảnh hưởng đến 60.000 hành khác.

Các khách sạn lớn tại thủ đô Tokyo như Conrad Tokyo, New Otani and Four Seasons đã không còn phòng trống. Còn hệ thống tàu điện ngầm của Tokyo cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng. Ông Yuri Hamda ngồi trong tiền sảnh của nhà ga Tokyo và nhìn vào những hình ảnh được đài truyền hình Nhật Bản phát đi về trận động đất tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của xứ sở Phù Tang, trong vòng hơn 1 thế kỷ qua. Thậm chí, khi có dư chấn ông đã phải bám vào tường để tránh bị đánh rơi xuống đất.

Nhà của ông Hamada nằm ở phía Tây Tokyo, nếu đi tàu điện ngầm cũng mất tới 45 phút. Ông Hamada nói: “Tôi hoàn toàn bị mắc kẹt. Tôi nghĩ tôi sẽ ở đây qua đêm nay, nếu tàu không chạy. Tất nhiên, tôi không thể đi bộ về nhà”.

Hệ thống tàu điện ngầm Tokyo, bận rộn nhất thế giới với khoảng 8 triệu hành khách mỗi ngày đã được đóng cửa, các hành khách phải chờ đợi taxi hoặc tìm kiếm một nơi nào đó để nghỉ lại đêm 11/3/2011.

