Nhát dao oan nghiệt

Truy tố tội cố ý gây thương tích là đúng Theo luật sư Nguyễn Định Tường, Trưởng Văn phòng Luật sư Định Tường (Đoàn Luật sư TPHCM) từ tình tiết vụ án cho thấy Cường là người có lỗi trước khi dùng ca nhựa, giẻ lau nhà ném vào Trang. Trước những hành vi quá khích từ phía Cường, Trang dùng bàn chải giặt đồ ném lại. Tiếp đó, Cường dùng cây lau nhà đánh Trang. Được Viễn can ngăn, Cường vẫn lao vào nắm tóc Trang đánh tiếp dù Trang đã vung dao dọa. Sau khi gây án, Trang đã cùng anh Viễn đưa Cường đi cấp cứu rồi đến công an đầu thú. Do đó, ý thức Trang chỉ cảnh báo nhưng Cường vẫn cố đánh Trang nên hành vi Trang dùng dao đâm Cường là hành vi cố ý gây thương tích thuộc khoản 3 điều 104 là phù hợp, đúng người, đúng tội. Qua những tình tiết của vụ án cho thấy Trang còn có nhiều tình tiết được giảm nhẹ tội theo điều 46 BLHS. Ngoài ra, Trang đang nuôi con nhỏ 3 tuổi nên được cơ quan điều tra cho tại ngoại chờ ngày xét xử là đúng quy định pháp luật về tố tụng hình sự. B.An