Nhật viện trợ 100 tỉ đồng và 6 tàu giúp Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển

Đây là thông tin được Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio công bố tại cuộc họp báo sáng nay (1.8) tại Hà Nội sau cuộc hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.Bên cạnh gói hỗ trợ này Nhật Bản sẽ tặng Việt Nam 6 tàu đã qua sử dụng để phục vụ cho hoạt động tuần tra trên biển.“Nhật Bản mong muốn những hỗ trợ này sẽ giúp tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam”, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết.Cũng tại họp báo, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam.Ngoại trưởng Kishida Fumio nhấn mạnh quyết tâm của Nhật Bản thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam ngày càng toàn diện và thực chất.Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn và đánh giá cao việc Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cam kết duy trì hỗ trợ ODA ở mức cao cho Việt Nam, trong đó có việc ký công hàm trao đổi cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại 500 triệu yên nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và khoản viện trợ 353 triệu yên (tương đương 73 tỉ đồng) không hoàn lại cho chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực năm 2014 cho Việt Nam (trị giá 353 triệu yên).Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết hai bên đã trao đổi ý kiến và nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản đóng góp tích cực và mang tính xây dựng vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.Về tình hình Biển Đông, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Kishida Fumio cho biết hai bên nhất trí các bên liên quan cần thông qua đối thoại hòa bình giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.Việt Nam và Nhật Bản cũng đồng thời thống nhất các bên liên quan đến Biển Đông cần tuân thủ nghiêm túc tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) và tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC), đóng góp thiết thực vào việc duy trì an ninh, an toàn hàng hải và hòa bình ổn định tại khu vực.

