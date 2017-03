Nhậu chung, con 19 tuổi đánh cha đến chết

Nạn nhân mà Nguyễn Thành Hợp xuống tay đánh chết chính là cha ruột của mình.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20g ngày 28-8-2013, khi Hợp đang ăn nhậu cùng bạn bè tại nhà thì ông Nguyễn Thành Be (SN 1960, cha của Hợp) đi nhậu bên ngoài về và được mời ngồi xuống nhậu tiếp.

Được một lúc, hai cha con xảy ra mâu thuẫn, ông Be đập phá đồ đạc, sau đó quát tháo, đuổi bạn nhậu của Hợp và vợ chồng Hợp ra khỏi nhà. Khi bạn bè về hết, Hợp đánh tiếng khuyên ông Be đi ngủ nhưng ông Be vẫn tiếp tục quậy phá.

Tức giận, Hợp lẳng lặng xuống nhà dưới lấy một khúc tre xông đến đánh tới tấp vào người cha khiến ông Be gục ngã và chết tại chỗ.

Sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án mạng, tòa đã tuyên phạt 14 năm tù đối với Nguyễn Thành Hợp.

Theo THANH BA – K.THÁI (TTO)