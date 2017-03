Nhậu say bí tỉ, thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể

Ngày 8-8, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với Nguyễn Trung Hải (SN 1995, ngụ quận Gò Vấp) về tội hiếp dâm.



Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Đinh Bảo Lộc (SN 1993, ngụ huyện Nhà Bè) và Hà Thạch (SN 1993, quê An Giang) cũng đã bị phạt tù nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị tăng án.



Theo án sơ thẩm, tối ngày 20-10-2011, Hải và Lộc đang chơi game (tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè) thì D.T.C.G. (SN 1993) đến rủ đi hội chợ tại Trung tâm dạy nghề Nhà Bè. Tuy nhiên đến nơi, cả ba không vào nên Lộc rủ đi nhậu thì G. đồng ý. Lộc kêu thêm Thạch ra quán nhậu.



Đến 22 giờ, cả nhóm rời quán nhậu, mua thêm rượu ra vỉa hè làm tiếp “tăng hai”. Chưa dừng lại, cả nhóm tiếp tục mua rượu về một căn nhà hoang ở Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An tiếp tục nhậu.



Đến 2 giờ sáng hôm sau, thấy G. say bí tỉ, nằm bất động nên cả nhóm chở cô đi tìm khách sạn ngủ. Tuy nhiên, không tìm được khách sạn nên Hải rủ Lộc, Thạch chở G. vào đoạn đường vắng để hiếp dâm.



Theo đó, sau khi đặt G. xuống lề đường, Thạch thực hiện hành vi hiếp dâm còn Lộc, Hải đứng cảnh giới. Sau đó, đến lượt Hải đang thực hiện thì Lộc, Thạch phát hiện bảo vệ khu công nghiệp đi tuần nên cả nhóm bỏ chạy, để G. nằm sóng soài bên đường.



Phát hiện nạn nhân bị hiếp dâm, bảo vệ khu công nghiệp đưa G. đi cấp cứu và trình báo công an địa phương. Ngay sau đó, cả 3 bị Công an huyện Nhà Bè bắt giữ.



Theo Ph. Dũng (NLĐO)