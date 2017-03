Nhậu say đánh nhau, kẻ mất mạng, người vào tù

Về phần dân sự, Na phải bồi thường tiếp cho gia đình nạn nhân 42 triệu đồng (trước đó Na đã bồi thường 15 triệu đồng).

Trưa 8-11-2009, Na cùng nhóm bạn đều là công nhân một công ty ở huyện Thuận An (Bình Dương) tổ chức nhậu. Ngấm rượu, Na và Vàng cãi nhau về việc Na nói chuyện với người yêu qua điện thoại hay bị Vàng giật điện thoại, nói lung tung vào đó. Hai bên xô xát, mọi người can nên Na bỏ ra ngoài. Đi một đoạn, nghe Vàng chửi vọng ra, Na tức tối quay vào đá đổ thức ăn trên bàn. Hai bên tiếp tục đánh nhau. Mọi người tiếp tục can ngăn nhưng Vàng vẫn xông tới đánh Na. Na chạy đến bàn lấy con dao cầm trên tay và nói: “Mày đánh nữa là tao đâm mày!”. Vàng vẫn cố lao tới, liền bị Na đâm một nhát vào ngực. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết trước khi nhập viện.

Sau phiên sơ thẩm hồi tháng 5 của TAND tỉnh Bình Dương, gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng án đối với Na. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm nhận định người bị hại cũng có một phần lỗi nên không chấp nhận kháng cáo.

HOÀNG YẾN