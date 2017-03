Nhậu say nói càn, bị bạn đâm 12 nhát dao

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thế Cương 5 năm tù, Nguyễn Xuân Lập, Nguyễn Xuân Quý, mỗi bị cáo 30 tháng tù về tội giết người, và bồi thường cho bị hại 92 triệu đồng.Sự việc xảy ra vào tối 30/12, Nguyễn Xuân Lập (32 tuổi) và em ruột Nguyễn Xuân Quý (30 tuổi) cùng Nguyễn Thế Học (30 tuổi) Nguyễn Thế Cương (27 tuổi) đều trú tại Thôn Ngọc Khám, Gia Đông - Thuận Thành (Bắc Ninh) tổ chức uống rượu tại trang trại của gia đình.Để có thêm bạn rượu, Qúy mời Như Anh Văn (32 tuổi) cùng Toàn, Tùng là bạn cùng thôn đến uống rượu thịt chuột. Đến khoảng 22h thì cuộc uống rượu kết thúc, mọi người ra về hết chỉ còn lại Qúi, Lập, Cương và Văn.Mặc dù rượu ngà ngà say nhưng Văn rủ Lập sang nhà chị Dung chơi. Khi sang đến nơi, Văn đập cửa bảo chị Dung không mở cửa sẽ phá nhà, thấy Văn say rượu Lập đèo Văn về trang trại.Về trang trại một lúc, Văn lại bảo Cương đèo sang nhà chị Dung. Sang đến nơi Văn lại nói tục nên chị Dung không tiếp, sau đó cả hai cùng về trang trại. Khi về đến trang trại Văn đập phá đồ đạc, thách thức mọi người đánh Văn.Thấy vậy, Lập và Quý lao vào giữ chân tay đẩy Văn ra ngoài. Trong lúc Qúy và Lập đang giữ chân tay Văn để đẩy ra ngoài thì Cương do bực tức trước thái độ chửi bới xúc phạm, đập phá đồ đạc của Văn nên chạy vào bếp lấy dao gấp đâm liên tiếp 12 nhát vào bụng và ngực Văn.Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Văn thoát chết và chịu thương tật 70,6%.