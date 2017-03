Nhì nhằng chi trả tiền khuyến mãi

Doanh nghiệp Tứ Sơn (kinh doanh siêu thị) vừa mới gửi đơn đến TAND TP Long Xuyên kiện Chi nhánh Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam tỉnh An Giang đòi hơn 125 triệu đồng trị giá hàng khuyến mãi…

Mỏi mắt chờ tiền khuyến mãi

Tứ Sơn cho biết trước đây đơn vị mua một số mặt hàng ở Metro có kèm khuyến mãi. Quà khuyến mãi là phiếu mua hàng hoặc một số mặt hàng, Metro quy đổi giá trị ra thành tiền, được trừ vào tiền mua hàng đợt tiếp theo. Tính từ ngày 10-3 đến 9-5, Metro còn nợ Tứ Sơn hơn 125 triệu đồng. Dù hết hạn khuyến mãi, Tứ Sơn nhiều lần yêu cầu nhưng Metro không trả, vi phạm thỏa thuận mà các bên cam kết.

Theo phía Tứ Sơn, từ khi xảy ra sự việc đến giờ, phía Metro không hề cử đại diện đến thương lượng giải quyết. Bên này chỉ gửi văn bản viện đủ lý do nhằm kéo dài. Một mặt Metro bảo quà tặng khuyến mãi do Công ty Unilever Việt Nam tổ chức, Metro đang liên hệ với Unilever để cùng hợp tác giải quyết khiếu nại. Một mặt Metro cho rằng số tiền và hàng khuyến mãi cho Tứ Sơn bị ông Trần Quang Thành (nhân viên của Metro) chiếm dụng. Vụ việc đang được công an thụ lý, khách hàng cần chờ đợi kết quả điều tra.

Tứ Sơn nhìn nhận: “Số tiền tranh chấp không lớn nhưng Metro coi thường khách hàng, thiếu thiện chí giải quyết nên chúng tôi khởi kiện để họ có ứng xử tử tế. Họ kêu chúng tôi đến công an để hỏi thăm về việc giải quyết trả tiền khuyến mãi là điều không thể chấp nhận được”.

Chưa rõ thông tin

Liên quan đến vụ việc, phía Unilever Việt Nam cho biết kết quả kiểm tra các hóa đơn mua hàng do Metro phát hành đều có chữ ký xác nhận “đã phát quà khuyến mãi” của Unilever. Nơi đây đã trao đầy đủ phiếu mua hàng cho các hóa đơn mà Tứ Sơn cung cấp theo chương trình khuyến mãi nên không liên quan gì.

Ngày 26-11, trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Võ Huỳnh Phương (Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam tỉnh An Giang) cho biết do ông mới về nhận nhiệm vụ nên chưa nắm đầy đủ thông tin về vụ kiện.

Người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng của Metro cũng bảo sẽ trao đổi với phóng viên khi có thông tin chính thức…

Chúng tôi sẽ theo dõi vụ việc và thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới.

Metro đang làm khó khách hàng Theo thông tin ban đầu, quan hệ mua bán hàng hóa có kèm hàng khuyến mãi giữa Tứ Sơn và Metro là quan hệ giữa hai pháp nhân. Nếu nhân viên đại diện cho pháp nhân của Metro làm sai, gây thiệt hại cho Tứ Sơn thì bên bán hàng có kèm hàng khuyến mãi vẫn phải có trách nhiệm giải quyết cho bên mua hàng. Còn chuyện xử lý nhân viên của mình như thế nào là chuyện nội bộ của Metro. Cách giải quyết của phía Metro là bắt bên mua được hàng khuyến mãi phải chờ cơ quan chức năng xử lý nhân viên của Metro, rồi mới giải quyết vụ việc cho Tứ Sơn là không thỏa đáng. Luật sư TRẦN VĂN SÁU,

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh An Giang

VĨNH SƠN