Nhiều bị cáo phản đối cáo trạng

Ngày 19-8, TAND tỉnh An Giang đã xét xử vụ án đất đai liên quan đến việc thành lập các khu dân cư (KDC) trái phép tại TP Long Xuyên. Đây là vụ án liên quan đến sai phạm đất đai lớn nhất An Giang từ trước tới nay với 23 bị cáo (trong đó có hai người nguyên là phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên), bị truy tố về các tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, vi phạm các quy định về quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Yêu cầu triệu tập công chứng viên

Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Trần Văn Nhỏ (đại diện cho đơn vị bị thiệt hại) cũng được triệu tập đến tòa. Một số người liên quan được triệu tập nhưng vắng mặt như: Ông Nguyễn Việt Hùng (nguyên Bí thư Thành ủy Long Xuyên), bà Lâm Minh Lĩnh (nguyên Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Long Xuyên), ông Mai Hòa Diệp (nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy) và ông Phan Ngọc Dũng (nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, hiện là phó bí thư Thành ủy Long Xuyên). Chỉ ông Nguyễn Trung Thứ (Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang) có mặt.

Tại tòa, các luật sư yêu cầu HĐXX cho biết thiệt hại cụ thể do từng bị cáo gây ra, do chưa thấy cáo trạng đề cập. Ngoài ra, việc chuyển nhượng nền tại các KDC của các bị cáo hầu hết phải thông qua công chứng. Do vậy, luật sư yêu cầu tòa triệu tập các công chứng viên liên quan đến tòa.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VĨNH SƠN

Từ yêu cầu này, HĐXX phải tạm dừng khoảng nửa giờ để hội ý. Kết quả, chủ tọa phiên tòa cho rằng ý kiến của các luật sư là có cơ sở. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án đã có lời khai của các công chứng viên này rồi. Quá trình xét xử, khi thấy cần thiết tòa sẽ triệu tập các công chứng viên này để làm rõ.

Về phần xác định thiệt hại do các bị cáo gây ra, UBND TP Long Xuyên đã có thống kê và gửi đến tòa. Bốn ngày tới (chiều 23-8), HĐXX sẽ cung cấp và tạo mọi điều kiện để các luật sư tiếp cận. Do vậy, phiên tòa vẫn tiếp tục xử.

Cáo trạng tính sai?

Buổi chiều, sau khi công tố viên công bố bản cáo trạng, năm bị cáo đã đứng lên phản ứng gay gắt. Phiên tòa càng về chiều càng trở nên căng thẳng.

Bị cáo Nguyễn Thiện Thanh, Trần Khánh Cương và Nguyễn Văn Chí cho rằng cáo trạng đọc tại tòa không đúng với lời khai của họ tại cơ quan điều tra cũng như kết luận điều tra, nhất là về phần quy kết số tiền mà các bị cáo hưởng lợi (cao hơn so với lời khai của họ và so với kết luận điều tra bổ sung). Đến đây, một thẩm phán lưu ý: “Các bị cáo chỉ coi bản cáo trạng mà mình có so với bản cáo trạng đọc tại tòa có khác nhau không, nếu không thì thôi”.

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Vĩnh Khánh vẫn cho rằng cáo trạng đã cộng sai số tiền mà bị cáo hưởng lợi, thực chất bị cáo hưởng lợi ít hơn. Còn bị cáo Lý Thanh Tùng thì nói thực chất bị cáo trích đo có 105 thửa chứ không tới 227 lô như cáo trạng quy kết. Hơn nữa, cáo trạng quy kết bị cáo hưởng lợi tới tám nền nhưng bị cáo chỉ hưởng có một nền, bảy nền còn lại là do bị cáo tự bỏ tiền ra mua và bán lại kiếm lời. Tới đây, chủ tọa cho rằng đã hết giờ làm việc, ý kiến của các bị cáo sẽ được làm rõ ở những ngày xử tiếp theo.

Hôm nay, tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi.

Nhiều quan chức đầu ngành “dính đất” Theo cáo trạng, các bị cáo đã tự san lấp mặt bằng đất trồng lúa, trồng cây lâu năm và tự hạ thấp giá trị đất, phân lô, xây dựng cơ sở hạ tầng không đảm bảo quy chuẩn; cho phép tách thửa, chuyển mục đích sử dụng lên đất ở đô thị để thành lập trái phép bảy KDC. Sau đó, họ chuyển nhượng lại cho người khác dưới hình thức bán nền nhà để thu lợi bất chính. Việc làm này đã phá vỡ quy hoạch chung đô thị Long Xuyên, tác động xấu đến các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân cũng như mỹ quan đô thị, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vụ án có 23 bị cáo thì có đến 22 bị cáo là quan chức, cán bộ, trong đó đa phần là quan chức đầu ngành TP Long Xuyên. Điển hình như hai ông Huỳnh Giang Sơn - Hồ Đăng Chiến (đều nguyên phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên), ông Võ Duy Cương (phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy), bà Nguyễn Thị Tư (trưởng Phòng TN&MT), Lâm Văn Thiệu và Nguyễn Thành Tâm (đều nguyên trưởng Phòng Quản lý Đô thị)…

VĨNH SƠN