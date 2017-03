Nhiều cây khô “hù dọa” người đi đường

Điều 626 Bộ luật Dân sự quy định: Chủ sở hữu phải bồi thường thiệt hại do cây cối đổ, gãy gây ra, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại hoặc do sự kiện bất khả kháng. Theo Điều 610 Bộ luật Dân sự, mức bồi thường trong trường hợp này bao gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết; Chi phí hợp lý cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng. Ngoài ra, thân nhân người bị thiệt hại còn được bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Luật sư LÊ PHƯƠNG ĐÔNG, Đoàn Luật sư TP.HCM