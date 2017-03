Nhiều công trình giao thông quốc gia dở dang vì hết vốn

Nút giao thông ở nhánh N2 đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An thi công dở dang, đường hư hỏng đầy bụi bặm - Ảnh: Ngọc Ẩn





Chờ kế hoạch vốn năm 2011



Lý giải về tình trạng các nhà thầu ngừng thi công các dự án giao thông vì thiếu vốn, ông Nguyễn Hoằng, vụ trưởng Vụ Kế hoạch - đầu tư (Bộ GTVT), cho biết đầu năm 2010 Bộ GTVT đề nghị được bố trí 18.000 tỉ đồng cho các dự án nhưng Quốc hội, Chính phủ sau khi cân đối các nguồn vốn chỉ bố trí được 12.300 tỉ đồng cho năm 2010.Số vốn này đã giải ngân hết vào tháng 10-2010. Vừa rồi Bộ GTVT có văn bản đề nghị Chính phủ bố trí 5.000 tỉ đồng bổ sung nhưng chỉ được 802 tỉ đồng do Chính phủ và Quốc hội chưa cân đối được vốn. Vì vậy, từ tháng 10 đến nay hầu hết các nhà thầu phải ngừng thi công.Được biết, sắp tới Bộ GTVT sẽ có văn bản đề nghị các nhà thầu đang chờ vốn theo hướng: công trình nào đang làm dở dang thì cố gắng làm nốt, còn lại công trình không phải ưu tiên thì có thể thu xếp tạm ngừng chờ vốn theo kế hoạch bố trí vốn của năm 2011. T.PHÙNG

Theo NGỌC ẨN (TTO)



Từ cầu vượt Củ Chi (TP.HCM) - điểm đầu dự án xây dựng tuyến nhánh N2 đường Hồ Chí Minh - đến điểm cuối dự án là thị trấn Mỹ An (Đồng Tháp) dài khoảng 120km vẫn còn ngổn ngang. 5km đầu đoạn qua Củ Chi vẫn chưa giải phóng mặt bằng. Đoạn từ Củ Chi đến Đức Hòa (Long An) dài 18km đang thi công dang dở. Tệ nhất là nút giao thông ở tỉnh lộ 825, ôtô phải chạy trên lớp mặt đường lổn nhổn đất đá bụi mù mịt do mặt đường mới rải đá cấp phối.Tương tự, trên tuyến quốc lộ 50 đoạn Long An (do Ban quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư) và đoạn Tiền Giang dài 52km (do Ban quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư) nhiều đoạn đường đã trải lớp cấp phối bị bong tróc tạo thành ổ gà, ổ trâu, do không có vốn nên nhà thầu tạm dừng thi công.Nhiều dự án chuẩn bị khởi công cũng đang đình lại như dự án mở rộng quốc lộ 50 đoạn TP.HCM đã đấu thầu xong năm gói thầu nay phải đình hoãn khởi công. Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi (Long An - Tiền Giang) đã đấu thầu 4/7 gói thầu nay chưa khởi công vì chưa cấp vốn...Tại sao không vay vốn ngân hàng để hoàn thành công trình? Ông Nguyễn Tuấn Cường, Công ty 545, cho biết hiện nay lãi suất vay ngân hàng lên đến 17-18%/năm, vượt quá khả năng của các nhà thầu. Thế nhưng, vấn đề chính là đơn vị thi công đã hoàn thành khối lượng công trình và nghiệm thu nhưng chủ đầu tư lại nợ tiền nhà thầu. Ông Nguyễn Đức Thuận, nhà thầu Vạn Cường, cho biết chủ đầu tư còn nợ nhà thầu 18 tỉ đồng trong khi nhà thầu lại nợ các nhà cung cấp vật liệu xây dựng. Vì vậy, với kiểu nợ “dây chuyền” này, các nhà thầu cho rằng vay vốn ngân hàng chẳng khác nào chuốc họa vào thân vì không biết bao giờ công trình thi công lại.Ông Đỗ Ngọc Dũng - phó tổng giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận - cho biết dự án đường nối từ nút giao Bình Thuận (đại lộ Nguyễn Văn Linh) đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo kế hoạch sẽ hoàn thành trước Tết Tân Mão 2011. Thế nhưng đến nay công trình đang thiếu nợ nhà thầu 200 tỉ đồng nên khó hoàn thành đúng kế hoạch.Ông Dương Tuấn Minh - tổng giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận - cho biết hiện nay ban quản lý còn nợ các nhà thầu 400 tỉ đồng ở dự án đường Nam Sông Hậu. Nợ các nhà thầu ở dự án nhánh N2 đường Hồ Chí Minh 150 tỉ đồng và nợ các nhà thầu hàng trăm tỉ đồng ở dự án mở rộng quốc lộ 50 đoạn tỉnh Long An.Theo ông Minh, phần lớn dự án trên đã xong khoảng 80% khối lượng và theo kế hoạch sẽ hoàn thành cuối năm 2010. Thế nhưng do chờ vốn từ ngân sách nên sẽ không xác định bao giờ hoàn thành vì khi có vốn trở lại, công trình lại mất đôi ba tháng để nhà thầu huy động lực lượng nhân công và thiết bị vào công trường.Để giải quyết tạm thời tình trạng thiếu vốn, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đề nghị Bạc Liêu và Sóc Trăng mỗi tỉnh cho vay 20 tỉ đồng để hoàn thành một số đoạn cho dự án đường Nam Sông Hậu. Tương tự, Ban quản lý dự án 7 đã đề nghị Tiền Giang cho mượn 20 tỉ đồng để khởi công xây dựng cầu Mỹ Lợi. Ở dự án mở rộng quốc lộ 57, ban quản lý dự án đã đề nghị mượn 6,5 tỉ đồng để cố gắng hoàn thành công trình trước Tết Tân Mão.