Nhiều địa phương nhẹ tay với nhà xe do bị can thiệp

- Chánh Thanh tra Bộ GTVT Nguyễn Văn Huyện nhấn mạnh tại buổi tập huấn thanh tra thiết bị giám sát hành trình (còn gọi là hộp đen), ngày 21-6.

Theo ông Huyện, thời gian qua số vụ TNGT giảm nhưng số người chết do TNGT tăng cao, nguyên nhân một phần do thiếu kiểm tra giám sát tốc độ thông qua hộp đen. Do vậy, đầu tháng 7-2013, các đoàn công tác của Bộ GTVT sẽ làm việc với các địa phương có TNGT tăng cao. Nếu phát hiện địa phương nhẹ tay đối với các hãng xe khách nhiều vi phạm, Bộ GTVT sẽ báo cáo Chính phủ xử lý. Song song đó, Thanh tra giao thông các tỉnh, thành sẽ kiểm tra, xử lý những hãng xe đò, xe du lịch, xe container không gắn hộp đen hoặc có gắn nhưng không đủ các tính năng, không trích xuất dữ liệu theo quy định. “TNGT xảy ra chủ yếu là do áp lực của lái xe, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Nhiều chủ xe không quan tâm đến lái xe, trong khi trước áp lực này, nhiều người đã sử dụng thuốc kích thích, lái xe quá giờ quy định. Đề nghị các địa phương chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, kiểm tra giám sát tốc độ thông qua hộp đen nhằm giảm thiểu TNGT” - ông Huyện nhấn mạnh.

Cùng ngày, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Thạch Như Sỹ, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT, cho biết đã kiến nghị Bộ GTVT rút giấy chứng nhận hợp quy của một đơn vị sản xuất hộp đen trên địa bàn TP.HCM. Như vậy, qua quá trình thanh tra (dự kiến kéo dài đến cuối tháng 6-2013), tại TP.HCM đã có ba đơn vị cung cấp hộp đen bị yêu cầu rút giấy chứng nhận hợp quy.

M.PHONG