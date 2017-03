Nhiều hãng phải thu hồi xe do lỗi bình xăng

Quyết định trên được đưa ra sau lời cảnh báo của Ủy ban An toàn giao thông Hoa Kỳ dựa trên kết quả thử xe. Bình xăng vỡ, nhiên liệu tràn ra ngoài, có thể bị cháy và nguy hiểm tới người sử dụng.

Cũng với lý do liên quan đến “cháy”, hãng xe hơi Subaru của Nhật cũng đã phải thu hồi 5.700 chiếc Impreza WRX đời 2002-2003. Lỗi của xe được nhận định do bình xăng dễ bị thủng, vỡ. Subaru thừa nhận lỗi này nhưng cho rằng nó không quá nghiêm trọng.

Mẫu xe CVO Harley

Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ đã nhận được 994 đơn thư phản ánh việc bình xăng bị rò rỉ, gây mùi nhiên liệu trong xe. Hãng xe Nhật cũng đã thừa nhận 1 trường hợp cháy xe do lỗi rò rỉ này.

Theo kết quả điều tra, những chiếc xe Subaru thường mắc lỗi này khi hoạt động trong điều kiện thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp. Nhà sản xuất dự định thu hồi 5.700 xe đang có trong những vùng lạnh như bắc Dakota, Minesota, Idaho, Iowa, Montana, Wisconsin, New York, Wyoming, Michigan, Alaska, New Hampshire, Vermont và Maine.

Hãng cũng thông báo cho khách hàng ở các vùng khác rằng bình xăng và hệ thống dẫn nhiên liệu của xe được bảo hành 12 năm, không tính quãng đường sử dụng.

Tuy nhiên, Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ lại dự định kiểm tra toàn bộ 43.000 xe Impreza WRX 2002-03 đang hoạt động trên toàn nước Mỹ. Về phần mình, Subaru ra thông báo cho khách hàng không trong diện thu hồi xe, nhưng nếu thấy xe bị rò rỉ xăng, thì đem đến các đại lý để được xem xét, khắc phục.

Trong danh sách thu hồi xe của Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ còn có 42 chiếc xe điện Wildfine WF 120V do lỗi kẹt cửa kính an toàn của xe.

Mẫu xe này được Wildfine Motor, có trụ sở tại Ohio, nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết họ đã “ngừng việc nhập khẩu mẫu xe này từ 2 năm trước”. Vậy là mọi việc cần có thời gian xem xét để có được kết luận cuối cùng về lỗi và hướng khắc phục lỗi trên những chiếc xe đã được bán ra.

Cái tên tiếp theo trong danh sách thu hồi là 110.000 chiếc Isuzu Rodeo đời 1998-2002 với lỗi là giảm sóc trước (cả bên phải và bên trái) liên kết không tốt với khung xe. Ủy ban An toàn Giao thông Mỹ đã ghi nhận 7 trường hợp lái xe bị mất lái do lỗi này. Một trong số đó đã dẫn đến tai nạn.

Theo TTXVN