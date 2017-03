Nhiều hồ chứa ở Thừa Thiên-Huế vượt đạt ngưỡng tràn

(PLO)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 29-11 đến ngày 3-12 ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mưa to đến rất to và giông, lượng mưa phổ biến 144-348 mm, riêng trạm Bạch Mã mưa rất to 407 mm.