Nhiều hộ dân Long An chưa đồng thuận hiến 50% đất mở rộng QL 1A

(PL)- Ngày 27-9, ông Trần Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết chủ trương vận động nhân dân đóng góp 50% diện tích đất để thi công mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua TP Tân An đang gặp khó khăn do người dân không đồng thuận cao.

Theo phê duyệt của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), đoạn quốc lộ 1A này dài 5,3 km, tổng kinh phí dự toán gần 260 tỉ đồng. Bộ GTVT chi 102 tỉ đồng, phần còn lại tỉnh Long An tự cân đối ngân sách. Hiện gần 800 hộ dân bị ảnh hưởng đã ký nhận tiền bồi thường 50% nhưng nhiều hộ vẫn tiếp tục khiếu nại chủ trương buộc dân hiến 50% diện tích vì cho rằng không đúng luật định. Cũng theo ông Hùng, trong tuần này UBND tỉnh sẽ làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng để giải quyết vướng mắc này. T.PHÚC